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Трамп лидирует в штате Аляска после подсчета 15 процентов голосов
Трамп лидирует в штате Аляска после подсчета 15 процентов голосов - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп лидирует в штате Аляска после подсчета 15 процентов голосов
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Аляска с 3 голосами выборщиков, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 15%... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:10
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Аляска с 3 голосами выборщиков, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 15% голосов.По состоянию на 01.10 по вашингтонскому времени Трамп набирает 55,7% голосов, Харрис - 39,6% после подсчета 15% голосов. Это был последний штат, предварительные результаты по которому еще не были опубликованы, все участки теперь официально закрыты.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
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в мире, аляска, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, сша
В мире, Аляска, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, США
Трамп лидирует в штате Аляска после подсчета 15 процентов голосов
Associated Press: Трамп лидирует в Аляске после подсчета 15 процентов голосов
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Аляска с 3 голосами выборщиков, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 15% голосов.
По состоянию на 01.10 по вашингтонскому времени Трамп набирает 55,7% голосов, Харрис - 39,6% после подсчета 15% голосов. Это был последний штат, предварительные результаты по которому еще не были опубликованы, все участки теперь официально закрыты.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.