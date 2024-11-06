https://ria.ru/20241106/tramp-1982112752.html
NYT оценила вероятность победы Трампа на выборах
NYT оценила вероятность победы Трампа на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
NYT оценила вероятность победы Трампа на выборах
Газета New York Times с вероятностью более 95% прогнозирует победу на президентских выборах в США кандидата от республиканцев и экс-главы Белого дома Дональда... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:06
2024-11-06T09:06
2024-11-06T09:21
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Газета New York Times с вероятностью более 95% прогнозирует победу на президентских выборах в США кандидата от республиканцев и экс-главы Белого дома Дональда Трампа.Ранее издание отмечало, что его шанс на победу составляет 72%.Теперь газета склоняется к тому, что Трамп победит на выборах с вероятностью более 95%.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы президента сша — 2024, сша, в мире
Выборы президента США — 2024, США, В мире
NYT оценила вероятность победы Трампа на выборах
NYT с вероятностью более 95 процентов прогнозирует победу Трампа на выборах
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Газета New York Times
с вероятностью более 95% прогнозирует победу на президентских выборах в США кандидата от республиканцев и экс-главы Белого дома Дональда Трампа.
Ранее издание отмечало, что его шанс на победу составляет 72%.
Теперь газета склоняется к тому, что Трамп победит на выборах с вероятностью более 95%.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона
, Висконсин
, Джорджия
, Мичиган
, Невада
, Пенсильвания
и Северная Каролина
.