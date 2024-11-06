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Трамп победил в двух и лидирует в пяти колеблющихся штатах
Трамп победил в двух и лидирует в пяти колеблющихся штатах - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп победил в двух и лидирует в пяти колеблющихся штатах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил в двух ключевых штатах и лидирует в остальных пяти, сообщает агентство Associated... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:03
2024-11-06T09:03
2024-11-06T16:43
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил в двух ключевых штатах и лидирует в остальных пяти, сообщает агентство Associated Press.Он побеждает в Северной Каролине и Джорджии, которые дают по 16 голосов выборщиков.Также Трамп сохраняет лидерство в Пенсильвании (19), где по итогам подсчета 90% голосов он получает 51,2% против 47,7% у кандидата от демократов Камалы Харрис.В Мичигане (15) республиканец лидирует с 52,3% против 46% после подсчета 90% голосов. В Аризоне (11) у Трампа 49,9%, а у Харрис — 49,2% по итогам подсчета 51% голосов. В Висконсине (10) и Неваде (6) Трамп также лидирует.Все эти штаты считаются колеблющимися, то есть их жители не отдают явного предпочтения ни одной из партий. Именно в них решается исход голосования.По данным Fox News, Трамп уже заручился поддержкой 267 выборщиков из необходимых для победы 270.Харрис набирает 216 голосов выборщиков. Старший советник национального комитета Демократической партии Седрик Ричмонд сообщил, что кандидат от демократов сегодня не будет выступать с обращением.
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дональд трамп, в мире, сша, камала харрис, джорджия, северная каролина, выборы президента сша — 2024
Дональд Трамп, В мире, США, Камала Харрис, Джорджия, Северная Каролина, Выборы президента США — 2024
Трамп победил в двух и лидирует в пяти колеблющихся штатах
Трамп выиграл в двух ключевых штатах и лидирует в других пяти