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Трамп сохраняет лидерство в колеблющемся Мичигане, получив 52,3 процента

Трамп сохраняет лидерство в колеблющемся Мичигане, получив 52,3 процента - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп сохраняет лидерство в колеблющемся Мичигане, получив 52,3 процента

Трамп сохраняет лидерство в колеблющемся Мичигане с 52,3% против 46% у кандидата от демократов Камалы Харриис, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс после... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:02

2024-11-06T09:02

2024-11-06T09:27

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Трамп сохраняет лидерство в колеблющемся Мичигане с 52,3% против 46% у кандидата от демократов Камалы Харриис, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс после подсчета 90% голосов.В Аризоне (11 голосов выборщиков) у Трампа 49,9%, а у Харрис – 49,2%, добавляет агентство по итогам подсчета 51% голосов. В Пенсильвании (19 голосов выборщиков) по итогам подсчета 90% голосов Ассошиэйтед Пресс также сообщает о лидерстве Трампа: 51,2% против 47,7%. В Висконсине и Неваде Трамп также лидирует.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

мичиган

пенсильвания

аризона

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в мире, дональд трамп, мичиган, выборы президента сша — 2024, камала харрис, пенсильвания, аризона