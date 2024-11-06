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Трамп сохраняет лидерство в колеблющемся Мичигане, получив 52,3 процента
Трамп сохраняет лидерство в колеблющемся Мичигане, получив 52,3 процента - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп сохраняет лидерство в колеблющемся Мичигане, получив 52,3 процента
Трамп сохраняет лидерство в колеблющемся Мичигане с 52,3% против 46% у кандидата от демократов Камалы Харриис, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс после... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:02
2024-11-06T09:02
2024-11-06T09:27
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Трамп сохраняет лидерство в колеблющемся Мичигане с 52,3% против 46% у кандидата от демократов Камалы Харриис, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс после подсчета 90% голосов.В Аризоне (11 голосов выборщиков) у Трампа 49,9%, а у Харрис – 49,2%, добавляет агентство по итогам подсчета 51% голосов. В Пенсильвании (19 голосов выборщиков) по итогам подсчета 90% голосов Ассошиэйтед Пресс также сообщает о лидерстве Трампа: 51,2% против 47,7%. В Висконсине и Неваде Трамп также лидирует.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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РИА Новости
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в мире, дональд трамп, мичиган, выборы президента сша — 2024, камала харрис, пенсильвания, аризона
В мире, Дональд Трамп, Мичиган, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Пенсильвания, Аризона
Трамп сохраняет лидерство в колеблющемся Мичигане, получив 52,3 процента
АР: Трамп сохраняет лидерство в колеблющемся Мичигане, получив 52,3 процента