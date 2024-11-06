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Трамп набрал 51,2 процента в Пенсильвании - РИА Новости, 06.11.2024
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08:55 06.11.2024 (обновлено: 10:20 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982111182.html
Трамп набрал 51,2 процента в Пенсильвании
Трамп набрал 51,2 процента в Пенсильвании - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп набрал 51,2 процента в Пенсильвании
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает соперницу от Демократической партии Камалу Харрис в главном из колеблющихся... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:55
2024-11-06T10:20
в мире
пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает соперницу от Демократической партии Камалу Харрис в главном из колеблющихся американских штатов - Пенсильвании, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 90% голосов.Согласно опубликованным данным, Трамп набирает 51,2% голосов избирателей, а Харрис - 47,8%.Победитель в Пенсильвании получит 19 голосов выборщиков, это наибольшее значение среди всех колеблющихся штатов.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, пенсильвания
В мире, Пенсильвания
Трамп набрал 51,2 процента в Пенсильвании

AP: Трамп выиграл в Пенсильвании с результатом 51,2 процента

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает соперницу от Демократической партии Камалу Харрис в главном из колеблющихся американских штатов - Пенсильвании, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 90% голосов.
Согласно опубликованным данным, Трамп набирает 51,2% голосов избирателей, а Харрис - 47,8%.
Победитель в Пенсильвании получит 19 голосов выборщиков, это наибольшее значение среди всех колеблющихся штатов.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреПенсильвания
 
 
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