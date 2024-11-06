https://ria.ru/20241106/tramp-1982110974.html

Трамп лидирует в шести колеблющихся штатах

Трамп лидирует в шести колеблющихся штатах - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп лидирует в шести колеблющихся штатах

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует на выборах президента в шести из семи колеблющихся штатов, при этом республиканцы получают партийное... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:54

2024-11-06T08:54

2024-11-06T08:54

в мире

сша

северная каролина

висконсин

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует на выборах президента в шести из семи колеблющихся штатов, при этом республиканцы получают партийное большинство в сенате, свидетельствую прогнозы американских СМИ. Согласно прогнозу Fox News Республиканская партия США забирает 51 место в сенате, получая большинство в верхней палате американского конгресса. По расчетам телеканала, демократы пока обеспечили себе только 42 кресла в сенате. Общее количество кресел там составляет 100 мест. В нынешнем составе сената демократы контролируют суммарно 51 кресло в сенате, а республиканцы - 49. Что же касается президентской гонки, то, согласно прогнозу агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп уже победил в колеблющемся штате Северная Каролина. Этот штат должен принести республиканцу 16 голосов выборщиков. Между тем NBC News отдал Трампу победу в Джорджии (штат дает голоса 16 выборщиков.) Кроме того он, согласно подсчетам Ассошиэйтед Пресс, опережает свою оппонентку Камалу Харрис в колеблющихся Висконсине (в случае победы получит 10 выборщиков) , Мичигане (в случае победы получит 15 выборщиков), Пенсильвании (в случае победы получит 19 выборщиков), Аризоне (в случае победы получит 11 выборщиков). В Висконсине у Трампа 51,2% голосов, у Харрис – 47,3% по данным, полученным агентством на основании обработки 80% бюллетеней. В Мичигане У Трампа 52,3% голосов, у Харрис – 45,9% по итогам обработки 52% бюллетеней. В Пенсильвании у Трампа 50,09% голосов, у Харрис – 48,2% при обработке 86% бюллетеней. В Северной Каролине Ассошиэйтед Пресс опирается данные обработки 92% бюллетеней. В этом штате у Трампа 50,8% голосов, у Харрис – 48%. В Аризоне у Трампа – 50% голосов, у Харрис – 49,2% по итогам обработки 51% бюллетеней. Данные по проголосовавшим в седьмом колеблющемся штате Неваде СМИ пока не приводят. Всего, по подсчетам Ассошиэйтед Пресс, Трамп уже заручился поддержкой 230 голосов выборщиков, а Харрис – 210. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241106/vybory-1982093192.html

сша

северная каролина

висконсин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, северная каролина, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024