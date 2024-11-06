Трамп лидирует в шести колеблющихся штатах
Fox News: Трамп лидирует в шести из семи колеблющихся штатов
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует на выборах президента в шести из семи колеблющихся штатов, при этом республиканцы получают партийное большинство в сенате, свидетельствую прогнозы американских СМИ.
Согласно прогнозу Fox News Республиканская партия США забирает 51 место в сенате, получая большинство в верхней палате американского конгресса. По расчетам телеканала, демократы пока обеспечили себе только 42 кресла в сенате. Общее количество кресел там составляет 100 мест. В нынешнем составе сената демократы контролируют суммарно 51 кресло в сенате, а республиканцы - 49.
Что же касается президентской гонки, то, согласно прогнозу агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп уже победил в колеблющемся штате Северная Каролина. Этот штат должен принести республиканцу 16 голосов выборщиков. Между тем NBC News отдал Трампу победу в Джорджии (штат дает голоса 16 выборщиков.)
Кроме того он, согласно подсчетам Ассошиэйтед Пресс, опережает свою оппонентку Камалу Харрис в колеблющихся Висконсине (в случае победы получит 10 выборщиков) , Мичигане (в случае победы получит 15 выборщиков), Пенсильвании (в случае победы получит 19 выборщиков), Аризоне (в случае победы получит 11 выборщиков). В Висконсине у Трампа 51,2% голосов, у Харрис – 47,3% по данным, полученным агентством на основании обработки 80% бюллетеней. В Мичигане У Трампа 52,3% голосов, у Харрис – 45,9% по итогам обработки 52% бюллетеней. В Пенсильвании у Трампа 50,09% голосов, у Харрис – 48,2% при обработке 86% бюллетеней. В Северной Каролине Ассошиэйтед Пресс опирается данные обработки 92% бюллетеней. В этом штате у Трампа 50,8% голосов, у Харрис – 48%.
В Аризоне у Трампа – 50% голосов, у Харрис – 49,2% по итогам обработки 51% бюллетеней.
Данные по проголосовавшим в седьмом колеблющемся штате Неваде СМИ пока не приводят.
Всего, по подсчетам Ассошиэйтед Пресс, Трамп уже заручился поддержкой 230 голосов выборщиков, а Харрис – 210. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.