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СМИ: Трамп может выиграть, даже уступив в Пенсильвании - РИА Новости, 06.11.2024
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08:46 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982109840.html
СМИ: Трамп может выиграть, даже уступив в Пенсильвании
СМИ: Трамп может выиграть, даже уступив в Пенсильвании - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: Трамп может выиграть, даже уступив в Пенсильвании
Дональд Трамп, лидирующий на выборах президента США, может выиграть, даже уступив в ключевом штате Пенсильвания, который считается важнейшим на пути в Белый... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:46
2024-11-06T08:46
в мире
джорджия
мичиган
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп, лидирующий на выборах президента США, может выиграть, даже уступив в ключевом штате Пенсильвания, который считается важнейшим на пути в Белый дом. По данным агентства AP, Трамп заручился поддержкой 230 выборщиков из необходимых для победы 270, а Камала Харрис – 210. Таким образом, Трампу для победы осталось набрать 40 голосов выборщиков. Для этого достаточно выиграть, например, в Джорджии (16 выборщиков), Мичигане (15) и Аризоне (11). Или в Джорджии, Мичигане и Висконсине (10). На данный момент кандидат от республиканцев, по данным AP, лидирует во всех этих штатах, а в Северной Каролине уже признан победителем.
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в мире, джорджия, мичиган, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Джорджия, Мичиган, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
СМИ: Трамп может выиграть, даже уступив в Пенсильвании

AP: Трамп может выиграть, даже уступив в ключевом штате Пенсильвания

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп, лидирующий на выборах президента США, может выиграть, даже уступив в ключевом штате Пенсильвания, который считается важнейшим на пути в Белый дом.
По данным агентства AP, Трамп заручился поддержкой 230 выборщиков из необходимых для победы 270, а Камала Харрис – 210.
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Таким образом, Трампу для победы осталось набрать 40 голосов выборщиков. Для этого достаточно выиграть, например, в Джорджии (16 выборщиков), Мичигане (15) и Аризоне (11). Или в Джорджии, Мичигане и Висконсине (10).
На данный момент кандидат от республиканцев, по данным AP, лидирует во всех этих штатах, а в Северной Каролине уже признан победителем.
 
В миреДжорджияМичиганСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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