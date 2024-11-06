https://ria.ru/20241106/tramp-1982109840.html

СМИ: Трамп может выиграть, даже уступив в Пенсильвании

СМИ: Трамп может выиграть, даже уступив в Пенсильвании - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: Трамп может выиграть, даже уступив в Пенсильвании

Дональд Трамп, лидирующий на выборах президента США, может выиграть, даже уступив в ключевом штате Пенсильвания, который считается важнейшим на пути в Белый... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:46

2024-11-06T08:46

2024-11-06T08:46

в мире

джорджия

мичиган

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f12189604f4e472124c5a2270ec855f3.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп, лидирующий на выборах президента США, может выиграть, даже уступив в ключевом штате Пенсильвания, который считается важнейшим на пути в Белый дом. По данным агентства AP, Трамп заручился поддержкой 230 выборщиков из необходимых для победы 270, а Камала Харрис – 210. Таким образом, Трампу для победы осталось набрать 40 голосов выборщиков. Для этого достаточно выиграть, например, в Джорджии (16 выборщиков), Мичигане (15) и Аризоне (11). Или в Джорджии, Мичигане и Висконсине (10). На данный момент кандидат от республиканцев, по данным AP, лидирует во всех этих штатах, а в Северной Каролине уже признан победителем.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

джорджия

мичиган

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, джорджия, мичиган, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024