https://ria.ru/20241106/tramp-1982105569.html

Трамп получает голоса четырех выборщиков в Небраске

Трамп получает голоса четырех выборщиков в Небраске - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп получает голоса четырех выборщиков в Небраске

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп получил голоса четверых из пяти выборщиков в штате Небраска, его соперница Камала Харрис получил... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:03

2024-11-06T08:03

2024-11-06T08:08

небраска

в мире

дональд трамп

камала харрис

сша

мэн (штат)

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп получил голоса четверых из пяти выборщиков в штате Небраска, его соперница Камала Харрис получил последний голос, свидетельствует прогноз телеканала Fox News.По прогнозам Fox News, Трамп выиграл голоса двух основных выборщиков по системе winner-take-all ("победитель получает всё") и еще два голоса выборщика первого и третьего округа штата. Харрис получила голос выборщика второго округа.Небраска и Мэн - два штата, которые не придерживаются системы winner-take-all ("победитель получает всё"), то есть, голоса выборщиков не отходят автоматически победившему в штате кандидату. В каждом из штатов по два голоса распределяются в соответствии с системой winner-take-all, а еще по одному уходят победителю каждого из округов. В Мэне таких два, в Небраске - три. Такой подход создает ситуацию, при которой голоса штата могут разделиться (split vote).В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

небраска

сша

мэн (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

небраска, в мире, дональд трамп, камала харрис, сша, мэн (штат), выборы президента сша — 2024