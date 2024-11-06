Трамп получает голоса четырех выборщиков в Небраске
Fox News: Трамп получает голоса четырех выборщиков в Небраске, Харрис — один
© AP Photo / Chet StrangeМужчина бросает бюллетень в урну для голосования во время президентских выборов в США
© AP Photo / Chet Strange
Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования во время президентских выборов в США
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп получил голоса четверых из пяти выборщиков в штате Небраска, его соперница Камала Харрис получил последний голос, свидетельствует прогноз телеканала Fox News.
По прогнозам Fox News, Трамп выиграл голоса двух основных выборщиков по системе winner-take-all ("победитель получает всё") и еще два голоса выборщика первого и третьего округа штата. Харрис получила голос выборщика второго округа.
Небраска и Мэн - два штата, которые не придерживаются системы winner-take-all ("победитель получает всё"), то есть, голоса выборщиков не отходят автоматически победившему в штате кандидату. В каждом из штатов по два голоса распределяются в соответствии с системой winner-take-all, а еще по одному уходят победителю каждого из округов. В Мэне таких два, в Небраске - три. Такой подход создает ситуацию, при которой голоса штата могут разделиться (split vote).
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.