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Трамп перехватил лидерство в ключевом штате Мичиган

Трамп перехватил лидерство в ключевом штате Мичиган - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп перехватил лидерство в ключевом штате Мичиган

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Мичиган, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:44

2024-11-06T07:44

2024-11-06T07:52

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дональд трамп

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выборы президента сша — 2024

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Мичиган, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.По данным агентства, в Мичигане (15 голосов выборщиков) по итогам подсчета 38% голосов Трамп лидирует с 51,7%, а у его соперницы Камалы Харрис – 46,6%.С 15 голосами выборщиков Мичиган является частью так называемой "голубой стены" — ряда штатов Среднего Запада, жизненно важных для демократов. После почти тридцати лет поддержки демократов штат перешел к Трампу в 2016 году, но в 2020 году Байден вновь завоевал его. Конгрессвумен от Демократической партии Дебби Дингелл заявила, что интрига насчёт победителя здесь сохранится вплоть до окончания подсчета голосов. Избирательные участки в штате закрываются в 8 вечера по восточному времени.

мичиган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мичиган, дональд трамп, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024