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Трамп перехватил лидерство в ключевом штате Мичиган - РИА Новости, 06.11.2024
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07:44 06.11.2024 (обновлено: 07:52 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982103627.html
Трамп перехватил лидерство в ключевом штате Мичиган
Трамп перехватил лидерство в ключевом штате Мичиган - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп перехватил лидерство в ключевом штате Мичиган
Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Мичиган, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:44
2024-11-06T07:52
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Мичиган, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.По данным агентства, в Мичигане (15 голосов выборщиков) по итогам подсчета 38% голосов Трамп лидирует с 51,7%, а у его соперницы Камалы Харрис – 46,6%.С 15 голосами выборщиков Мичиган является частью так называемой "голубой стены" — ряда штатов Среднего Запада, жизненно важных для демократов. После почти тридцати лет поддержки демократов штат перешел к Трампу в 2016 году, но в 2020 году Байден вновь завоевал его. Конгрессвумен от Демократической партии Дебби Дингелл заявила, что интрига насчёт победителя здесь сохранится вплоть до окончания подсчета голосов. Избирательные участки в штате закрываются в 8 вечера по восточному времени.
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в мире, мичиган, дональд трамп, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Мичиган, Дональд Трамп, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп перехватил лидерство в ключевом штате Мичиган

AP: Трамп лидирует в ключевом штате Мичиган, набирая 51,7 процента голосов

© AP Photo / Chris PizzelloИзбиратели во время голосования на выборах президента США
Избиратели во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Избиратели во время голосования на выборах президента США
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Мичиган, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, в Мичигане (15 голосов выборщиков) по итогам подсчета 38% голосов Трамп лидирует с 51,7%, а у его соперницы Камалы Харрис – 46,6%.
С 15 голосами выборщиков Мичиган является частью так называемой "голубой стены" — ряда штатов Среднего Запада, жизненно важных для демократов. После почти тридцати лет поддержки демократов штат перешел к Трампу в 2016 году, но в 2020 году Байден вновь завоевал его. Конгрессвумен от Демократической партии Дебби Дингелл заявила, что интрига насчёт победителя здесь сохранится вплоть до окончания подсчета голосов. Избирательные участки в штате закрываются в 8 вечера по восточному времени.
 
В миреМичиганДональд ТрампСШАКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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