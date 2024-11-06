https://ria.ru/20241106/tramp-1982101377.html
AP: Трамп "забирает" Северную Каролину, ключевой штат с 16 выборщиками
AP: Трамп "забирает" Северную Каролину, ключевой штат с 16 выборщиками - РИА Новости, 06.11.2024
AP: Трамп "забирает" Северную Каролину, ключевой штат с 16 выборщиками
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в среду выиграл свой первый колеблющийся штат, в том числе необходимый для победы в президентских выборах, РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:25
2024-11-06T07:25
2024-11-06T07:30
северная каролина
в мире
дональд трамп
камала харрис
барак обама
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982061553_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_5c5f402f7822525b034c5678d029ef54.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в среду выиграл свой первый колеблющийся штат, в том числе необходимый для победы в президентских выборах, следует из прогноза Associated Press."Бывший президент Дональд Трамп во вторник победил в колеблющемся штате Северная Каролина. Трамп получает 16 голосов выборщиков штата после победы над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис", - пишет новостное агентство.На текущий момент было обработано 89% бюллетеней, следует из данных AP.Северная Каролина, предоставляющая 16 голосов выборщиков, до сих пор восстанавливается после разрушительного урагана Хелен. Оба кандидата — Харрис и Трамп — ранее посетили штат после стихийного бедствия. С 1968 года демократы выигрывали Северную Каролину лишь дважды, последний раз в 2008 году, когда победу одержал Барак Обама. В 2020 году Трамп обогнал Байдена чуть более чем на один процент, как и в 2016 году, когда он превзошел Хиллари Клинтон.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
северная каролина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982061553_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_70da548846be9012db9bd7b441cfb102.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северная каролина, в мире, дональд трамп, камала харрис, барак обама, выборы президента сша — 2024
Северная Каролина, В мире, Дональд Трамп, Камала Харрис, Барак Обама, Выборы президента США — 2024
AP: Трамп "забирает" Северную Каролину, ключевой штат с 16 выборщиками
AP: Трамп "забирает" Северную Каролину, первый ключевой штат с 16 выборщиками