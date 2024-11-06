https://ria.ru/20241106/tramp-1982101377.html

AP: Трамп "забирает" Северную Каролину, ключевой штат с 16 выборщиками

AP: Трамп "забирает" Северную Каролину, ключевой штат с 16 выборщиками - РИА Новости, 06.11.2024

AP: Трамп "забирает" Северную Каролину, ключевой штат с 16 выборщиками

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в среду выиграл свой первый колеблющийся штат, в том числе необходимый для победы в президентских выборах, РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:25

2024-11-06T07:25

2024-11-06T07:30

северная каролина

в мире

дональд трамп

камала харрис

барак обама

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в среду выиграл свой первый колеблющийся штат, в том числе необходимый для победы в президентских выборах, следует из прогноза Associated Press."Бывший президент Дональд Трамп во вторник победил в колеблющемся штате Северная Каролина. Трамп получает 16 голосов выборщиков штата после победы над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис", - пишет новостное агентство.На текущий момент было обработано 89% бюллетеней, следует из данных AP.Северная Каролина, предоставляющая 16 голосов выборщиков, до сих пор восстанавливается после разрушительного урагана Хелен. Оба кандидата — Харрис и Трамп — ранее посетили штат после стихийного бедствия. С 1968 года демократы выигрывали Северную Каролину лишь дважды, последний раз в 2008 году, когда победу одержал Барак Обама. В 2020 году Трамп обогнал Байдена чуть более чем на один процент, как и в 2016 году, когда он превзошел Хиллари Клинтон.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

северная каролина

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северная каролина, в мире, дональд трамп, камала харрис, барак обама, выборы президента сша — 2024