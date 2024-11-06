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AP: Трамп "забирает" Северную Каролину, ключевой штат с 16 выборщиками - РИА Новости, 06.11.2024
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07:25 06.11.2024 (обновлено: 07:30 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982101377.html
AP: Трамп "забирает" Северную Каролину, ключевой штат с 16 выборщиками
AP: Трамп "забирает" Северную Каролину, ключевой штат с 16 выборщиками - РИА Новости, 06.11.2024
AP: Трамп "забирает" Северную Каролину, ключевой штат с 16 выборщиками
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в среду выиграл свой первый колеблющийся штат, в том числе необходимый для победы в президентских выборах, РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:25
2024-11-06T07:30
северная каролина
в мире
дональд трамп
камала харрис
барак обама
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в среду выиграл свой первый колеблющийся штат, в том числе необходимый для победы в президентских выборах, следует из прогноза Associated Press."Бывший президент Дональд Трамп во вторник победил в колеблющемся штате Северная Каролина. Трамп получает 16 голосов выборщиков штата после победы над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис", - пишет новостное агентство.На текущий момент было обработано 89% бюллетеней, следует из данных AP.Северная Каролина, предоставляющая 16 голосов выборщиков, до сих пор восстанавливается после разрушительного урагана Хелен. Оба кандидата — Харрис и Трамп — ранее посетили штат после стихийного бедствия. С 1968 года демократы выигрывали Северную Каролину лишь дважды, последний раз в 2008 году, когда победу одержал Барак Обама. В 2020 году Трамп обогнал Байдена чуть более чем на один процент, как и в 2016 году, когда он превзошел Хиллари Клинтон.
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северная каролина, в мире, дональд трамп, камала харрис, барак обама, выборы президента сша — 2024
Северная Каролина, В мире, Дональд Трамп, Камала Харрис, Барак Обама, Выборы президента США — 2024
AP: Трамп "забирает" Северную Каролину, ключевой штат с 16 выборщиками

AP: Трамп "забирает" Северную Каролину, первый ключевой штат с 16 выборщиками

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп в предвыборном штабе
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп в предвыборном штабе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп в предвыборном штабе
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в среду выиграл свой первый колеблющийся штат, в том числе необходимый для победы в президентских выборах, следует из прогноза Associated Press.
"Бывший президент Дональд Трамп во вторник победил в колеблющемся штате Северная Каролина. Трамп получает 16 голосов выборщиков штата после победы над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис", - пишет новостное агентство.
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На текущий момент было обработано 89% бюллетеней, следует из данных AP.
Северная Каролина, предоставляющая 16 голосов выборщиков, до сих пор восстанавливается после разрушительного урагана Хелен. Оба кандидата — Харрис и Трамп — ранее посетили штат после стихийного бедствия. С 1968 года демократы выигрывали Северную Каролину лишь дважды, последний раз в 2008 году, когда победу одержал Барак Обама. В 2020 году Трамп обогнал Байдена чуть более чем на один процент, как и в 2016 году, когда он превзошел Хиллари Клинтон.
 
Северная КаролинаВ миреДональд ТрампКамала ХаррисБарак ОбамаВыборы президента США — 2024
 
 
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