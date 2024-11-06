https://ria.ru/20241106/tramp-1982099938.html

СМИ: Трамп лидирует в ключевом штате Джорджия после подсчета 90% бюллетеней

СМИ: Трамп лидирует в ключевом штате Джорджия после подсчета 90% бюллетеней - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: Трамп лидирует в ключевом штате Джорджия после подсчета 90% бюллетеней

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп продолжает лидировать в колеблющемся штате Джорджия с 16 голосами выборщиков, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:11

2024-11-06T07:11

2024-11-06T07:22

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп продолжает лидировать в колеблющемся штате Джорджия с 16 голосами выборщиков, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 90% голосов.По состоянию на 23.13 по вашингтонскому времени Трамп набирает 51,1% голосов, Харрис - 48,2%.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джорджия, дональд трамп, выборы президента сша — 2024