https://ria.ru/20241106/tramp-1982099938.html
СМИ: Трамп лидирует в ключевом штате Джорджия после подсчета 90% бюллетеней
СМИ: Трамп лидирует в ключевом штате Джорджия после подсчета 90% бюллетеней - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: Трамп лидирует в ключевом штате Джорджия после подсчета 90% бюллетеней
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп продолжает лидировать в колеблющемся штате Джорджия с 16 голосами выборщиков, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:11
2024-11-06T07:11
2024-11-06T07:22
в мире
сша
джорджия
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981944768_0:153:3071:1880_1920x0_80_0_0_46375bfd333c2fd87f7669cad62584d0.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп продолжает лидировать в колеблющемся штате Джорджия с 16 голосами выборщиков, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 90% голосов.По состоянию на 23.13 по вашингтонскому времени Трамп набирает 51,1% голосов, Харрис - 48,2%.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
джорджия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981944768_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_6aefe82c1e4a4fad9bdadcfa5ae061d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джорджия, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джорджия, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ: Трамп лидирует в ключевом штате Джорджия после подсчета 90% бюллетеней
AP: Трамп продолжает лидировать в штате Джорджия после подсчета 90% бюллетеней