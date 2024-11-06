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Младший сын Трампа впервые проголосовал на выборах
Младший сын Трампа впервые проголосовал на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Младший сын Трампа впервые проголосовал на выборах
Младший сын кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Бэррон впервые проголосовал на выборах, он отдал голос за отца, заявила супруга... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:02
2024-11-06T07:02
2024-11-06T11:04
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Младший сын кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Бэррон впервые проголосовал на выборах, он отдал голос за отца, заявила супруга политика Меланья. "Впервые проголосовал - за своего отца!" - написала Меланья в социальной сети X, прикрепив фотографию Бэррона. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
Младший сын Трампа впервые проголосовал на выборах
Меланья Трамп: младший сын экс-президента Бэррон на выборах отдал голос за отца