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Младший сын Трампа впервые проголосовал на выборах

Младший сын Трампа впервые проголосовал на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Младший сын Трампа впервые проголосовал на выборах

Младший сын кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Бэррон впервые проголосовал на выборах, он отдал голос за отца, заявила супруга... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:02

2024-11-06T07:02

2024-11-06T11:04

сша

аризона

висконсин

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Младший сын кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Бэррон впервые проголосовал на выборах, он отдал голос за отца, заявила супруга политика Меланья. "Впервые проголосовал - за своего отца!" - написала Меланья в социальной сети X, прикрепив фотографию Бэррона. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

сша

аризона

висконсин

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сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире