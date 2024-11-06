https://ria.ru/20241106/tramp-1982098191.html

Трамп лидирует в шести из семи ключевых штатов

Трамп лидирует в шести из семи ключевых штатов - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп лидирует в шести из семи ключевых штатов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, предварительно, лидирует в шести из семи колеблющихся штатов. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:54

2024-11-06T06:54

2024-11-06T08:55

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп, предварительно, лидирует в шести из семи колеблющихся штатов.Их жители не отдают явного предпочтения ни одной из партий. Состав таких штатов меняется от года к году, сейчас это Пенсильвания, Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина и Невада.По данным агентства Associated Press после подсчета 62% бюллетеней, в Пенсильвании у экс-президента Трампа 51,1%, у Камалы Харрис — 48%. Этот штат дает победителю 19 голосов выборщиков — больше, чем любой другой колеблющийся. В 2016-м Трампу удалось здесь победить, но в 2020 году удержать штат он не смог.Другие колеблющиеся штаты:Штат Невада столкнулся с проблемой несоответствия физических подписей в бюллетенях и их электронных аналогов у тысяч избирателей, сообщает телеканал CNN. Чиновники в срочном порядке связываются с молодыми избирателями, чтобы подтвердить их голоса. Эта проблема возникла из-за того, что многие подростки и молодые люди ставят только электронные подписи.По данным AP, в целом по стране Трамп уже заручился поддержкой 230 выборщиков из необходимых для победы 270, а Камала Харрис — 210.Таким образом, республиканцу для победы осталось набрать 40 голосов выборщиков. Для этого достаточно выиграть, например, в Джорджии, Мичигане и Аризоне или в Джорджии, Мичигане и Висконсине.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша, аризона