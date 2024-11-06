https://ria.ru/20241106/tramp-1982098191.html
Трамп лидирует в шести из семи ключевых штатов
Трамп лидирует в шести из семи ключевых штатов - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп лидирует в шести из семи ключевых штатов
Кандидат в президенты США Дональд Трамп, предварительно, лидирует в шести из семи колеблющихся штатов. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:54
2024-11-06T06:54
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп, предварительно, лидирует в шести из семи колеблющихся штатов.Их жители не отдают явного предпочтения ни одной из партий. Состав таких штатов меняется от года к году, сейчас это Пенсильвания, Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина и Невада.По данным агентства Associated Press после подсчета 62% бюллетеней, в Пенсильвании у экс-президента Трампа 51,1%, у Камалы Харрис — 48%. Этот штат дает победителю 19 голосов выборщиков — больше, чем любой другой колеблющийся. В 2016-м Трампу удалось здесь победить, но в 2020 году удержать штат он не смог.Другие колеблющиеся штаты:Штат Невада столкнулся с проблемой несоответствия физических подписей в бюллетенях и их электронных аналогов у тысяч избирателей, сообщает телеканал CNN. Чиновники в срочном порядке связываются с молодыми избирателями, чтобы подтвердить их голоса. Эта проблема возникла из-за того, что многие подростки и молодые люди ставят только электронные подписи.По данным AP, в целом по стране Трамп уже заручился поддержкой 230 выборщиков из необходимых для победы 270, а Камала Харрис — 210.Таким образом, республиканцу для победы осталось набрать 40 голосов выборщиков. Для этого достаточно выиграть, например, в Джорджии, Мичигане и Аризоне или в Джорджии, Мичигане и Висконсине.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша, аризона
В мире, Пенсильвания, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, США, Аризона
Трамп лидирует в шести из семи ключевых штатов
AP: Трамп лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 51,1 процента голосов
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп, предварительно, лидирует в шести из семи колеблющихся штатов.
Их жители не отдают явного предпочтения ни одной из партий. Состав таких штатов меняется от года к году, сейчас это Пенсильвания, Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина и Невада.
По данным агентства Associated Press
после подсчета 62% бюллетеней, в Пенсильвании у экс-президента Трампа 51,1%, у Камалы Харрис — 48%. Этот штат дает победителю 19 голосов выборщиков — больше, чем любой другой колеблющийся. В 2016-м Трампу удалось здесь победить, но в 2020 году удержать штат он не смог.
Другие колеблющиеся штаты:
- в Северной Каролине (дает 16 голосов выборщиков) Трампа уже признали победителем;
- в Джорджии (16) после подсчета 90% бюллетеней Трамп набирает 51,1% голосов, Харрис — 48,2%;
- в Мичигане (15) по итогам подсчета 38% голосов Трамп лидирует с 51,7%, у Харрис — 46,6%;
- в Аризоне (11) после обработки 50% бюллетеней Трамп и Харрис получают по 49,6%, республиканец обходит соперницу на тысячу голосов избирателей;
- в Висконсине (10) республиканец набирает 50,9%, представительница демократов — 47,7%. Там подсчитано 69% голосов.
Штат Невада столкнулся с проблемой несоответствия физических подписей в бюллетенях и их электронных аналогов у тысяч избирателей, сообщает телеканал CNN. Чиновники в срочном порядке связываются с молодыми избирателями, чтобы подтвердить их голоса. Эта проблема возникла из-за того, что многие подростки и молодые люди ставят только электронные подписи.
По данным AP, в целом по стране Трамп уже заручился поддержкой 230 выборщиков из необходимых для победы 270, а Камала Харрис — 210.
Таким образом, республиканцу для победы осталось набрать 40 голосов выборщиков. Для этого достаточно выиграть, например, в Джорджии, Мичигане и Аризоне или в Джорджии, Мичигане и Висконсине.