https://ria.ru/20241106/tramp-1982097567.html

AP прогнозирует победу Трампа в штате Айова

AP прогнозирует победу Трампа в штате Айова - РИА Новости, 06.11.2024

AP прогнозирует победу Трампа в штате Айова

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:47

2024-11-06T06:47

2024-11-06T06:57

айова

в мире

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дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате Айова с шестью голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По прогнозам агентства, после обработки 59% бюллетеней Трамп побеждает с 56,6% против 42,1% у Харрис.Ранее Трамп одержал в Айове победу дважды: в 2016 году, когда соперничал за пост президента с Хиллари Клинтон, и в 2020 году, когда соревновался с нынешним президентом Джо Байденом.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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айова, в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024