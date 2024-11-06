https://ria.ru/20241106/tramp-1982096026.html
Трамп сократил отрыв от Харрис в колеблющемся Висконсине
Трамп сократил отрыв от Харрис в колеблющемся Висконсине - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп сократил отрыв от Харрис в колеблющемся Висконсине
Отрыв кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа от представительницы демократов Камалы Харрис в колеблющемся штате Висконсин... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:31
2024-11-06T06:31
2024-11-06T06:36
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Отрыв кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа от представительницы демократов Камалы Харрис в колеблющемся штате Висконсин сократился до 1 процентного пункта, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 48% бюллетеней.По данным агентства, Трамп лидирует с 49,8% против 48,8% у Харрис.После подсчета 3% голосов AP сообщало, что Трамп лидирует в Висконсине с 60,7% против 38,0% у Харрис.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, висконсин, аризона, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Висконсин, Аризона, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп сократил отрыв от Харрис в колеблющемся Висконсине
AP: Трамп сократил отрыв от Харрис в Висконсине до одного процентного пункта
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости.
Отрыв кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа от представительницы демократов Камалы Харрис в колеблющемся штате Висконсин сократился до 1 процентного пункта, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на данные обработки 48% бюллетеней.
По данным агентства, Трамп лидирует с 49,8% против 48,8% у Харрис.
После подсчета 3% голосов AP сообщало, что Трамп лидирует в Висконсине с 60,7% против 38,0% у Харрис.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона
, Висконсин, Джорджия
, Мичиган
, Невада
, Пенсильвания
и Северная Каролина
.