https://ria.ru/20241106/tramp-1982096026.html

Трамп сократил отрыв от Харрис в колеблющемся Висконсине

Трамп сократил отрыв от Харрис в колеблющемся Висконсине - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп сократил отрыв от Харрис в колеблющемся Висконсине

Отрыв кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа от представительницы демократов Камалы Харрис в колеблющемся штате Висконсин... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:31

2024-11-06T06:31

2024-11-06T06:36

в мире

висконсин

аризона

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981958771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aaba75ce9bbeb3cbac3a65eab99dfb4d.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Отрыв кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа от представительницы демократов Камалы Харрис в колеблющемся штате Висконсин сократился до 1 процентного пункта, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 48% бюллетеней.По данным агентства, Трамп лидирует с 49,8% против 48,8% у Харрис.После подсчета 3% голосов AP сообщало, что Трамп лидирует в Висконсине с 60,7% против 38,0% у Харрис.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

висконсин

аризона

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, висконсин, аризона, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024