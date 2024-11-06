https://ria.ru/20241106/tramp-1982094526.html
Трамп перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания
Трамп перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перехватил лидерство в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает Ассошиэйтед Пресс... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:15
2024-11-06T06:15
2024-11-06T06:28
в мире
пенсильвания
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982079018_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_599273b5f0f637b031f2361aff48addd.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перехватил лидерство в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 47 процентов голосов.До этого после обработки 27% бюллетеней лидерство с 55,1 процента удерживала кандидат от демократов Камала Харрис По данным агентства, Трамп теперь одерживает верх с 50,2 процента голосов против 48,9 процента у его оппонентки.Сам Трамп ранее заявил, что победа в Пенсильвании станет решающим фактором для его успеха на выборах, призвав своих сторонников активно идти на избирательные участки и голосовать.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный кабинет займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков — победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все".Пенсильвания относится к числу так называемых колеблющихся штатов, где жители не отдают явного предпочтения одной партии. Список таких штатов меняется от выборов к выборам. Она обеспечит лидера 19 голосами выборщиков – больше, чем в любом другом колеблющемся штате. С 1948 года победа в Пенсильвании означает победу в общенациональной гонке. До 2016 года на протяжении шести подряд выборов штат голосовал за кандидата от демократов. В том году Трампу удалось победить в Пенсильвании, но в 2020 году удержать штат он не смог.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
пенсильвания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982079018_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0622fd9bc2c9f4b2e3b6997ad127a6bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша
В мире, Пенсильвания, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, США
Трамп перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания
AP: Трамп перехватил лидерство в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перехватил лидерство в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 47 процентов голосов.
До этого после обработки 27% бюллетеней лидерство с 55,1 процента удерживала кандидат от демократов Камала Харрис
По данным агентства, Трамп теперь одерживает верх с 50,2 процента голосов против 48,9 процента у его оппонентки.
Сам Трамп ранее заявил, что победа в Пенсильвании станет решающим фактором для его успеха на выборах, призвав
своих сторонников активно идти на избирательные участки и голосовать.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный кабинет займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков — победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все".
Пенсильвания относится к числу так называемых колеблющихся штатов, где жители не отдают явного предпочтения одной партии. Список таких штатов меняется от выборов к выборам. Она обеспечит лидера 19 голосами выборщиков – больше, чем в любом другом колеблющемся штате. С 1948 года победа в Пенсильвании означает победу в общенациональной гонке. До 2016 года на протяжении шести подряд выборов штат голосовал за кандидата от демократов. В том году Трампу удалось победить в Пенсильвании, но в 2020 году удержать штат он не смог.