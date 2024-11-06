https://ria.ru/20241106/tramp-1982094526.html

Трамп перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания

Трамп перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перехватил лидерство в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает Ассошиэйтед Пресс... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:15

2024-11-06T06:15

2024-11-06T06:28

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перехватил лидерство в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает Ассошиэйтед Пресс после подсчета 47 процентов голосов.До этого после обработки 27% бюллетеней лидерство с 55,1 процента удерживала кандидат от демократов Камала Харрис По данным агентства, Трамп теперь одерживает верх с 50,2 процента голосов против 48,9 процента у его оппонентки.Сам Трамп ранее заявил, что победа в Пенсильвании станет решающим фактором для его успеха на выборах, призвав своих сторонников активно идти на избирательные участки и голосовать.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный кабинет займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков — победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все".Пенсильвания относится к числу так называемых колеблющихся штатов, где жители не отдают явного предпочтения одной партии. Список таких штатов меняется от выборов к выборам. Она обеспечит лидера 19 голосами выборщиков – больше, чем в любом другом колеблющемся штате. С 1948 года победа в Пенсильвании означает победу в общенациональной гонке. До 2016 года на протяжении шести подряд выборов штат голосовал за кандидата от демократов. В том году Трампу удалось победить в Пенсильвании, но в 2020 году удержать штат он не смог.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша