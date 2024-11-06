https://ria.ru/20241106/tramp-1982093315.html

AP прогнозирует победу Трампа в штатах Монтана и Юта

AP прогнозирует победу Трампа в штатах Монтана и Юта - РИА Новости, 06.11.2024

AP прогнозирует победу Трампа в штатах Монтана и Юта

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штатах... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:06

2024-11-06T06:06

2024-11-06T06:12

в мире

монтана

юта

дональд трамп

камала харрис

сша

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штатах Монтана и Юта с 10 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей в Юте, в то время как в Монтане Трамп побеждает с 28% после подсчета 2% голосов.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

монтана

юта

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, монтана, юта, дональд трамп, камала харрис, сша, выборы президента сша — 2024