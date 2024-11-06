https://ria.ru/20241106/tramp-1982091503.html

AP прогнозирует победу Трампа в Небраске

AP прогнозирует победу Трампа в Небраске - РИА Новости, 06.11.2024

AP прогнозирует победу Трампа в Небраске

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп получил голоса трех из пяти выборщиков в штате Небраска, его соперница Камала Харрис лидирует в двух... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:53

2024-11-06T05:53

2024-11-06T06:01

небраска

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп получил голоса трех из пяти выборщиков в штате Небраска, его соперница Камала Харрис лидирует в двух других округах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.По прогнозам агентства, Трамп выиграл голоса двух основных выборщиков по системе winner-take-all ("победитель получает всё") и еще голос выборщика третьего округа штата. Харрис лидирует на данный момент в первом округе с 52,8% голосов и во втором округе с 55,2% после подсчета 36% и 74% голосов соответственно.Небраска и Мэн - два штата, которые не придерживаются системы winner-take-all ("победитель получает всё"), то есть, голоса выборщиков не отходят автоматически победившему в штате кандидату. В каждом из штатов по два голоса распределяются в соответствии с системой winner-take-all, а еще по одному уходят победителю каждого из округов. В Мэне таких два, в Небраске - три. Такой подход создает ситуацию, при которой голоса штата могут разделиться (split vote).В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

небраска

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небраска, в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024