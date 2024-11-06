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AP прогнозирует победу Трампа в Небраске
AP прогнозирует победу Трампа в Небраске - РИА Новости, 06.11.2024
AP прогнозирует победу Трампа в Небраске
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп получил голоса трех из пяти выборщиков в штате Небраска, его соперница Камала Харрис лидирует в двух... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:53
2024-11-06T05:53
2024-11-06T06:01
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп получил голоса трех из пяти выборщиков в штате Небраска, его соперница Камала Харрис лидирует в двух других округах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.По прогнозам агентства, Трамп выиграл голоса двух основных выборщиков по системе winner-take-all ("победитель получает всё") и еще голос выборщика третьего округа штата. Харрис лидирует на данный момент в первом округе с 52,8% голосов и во втором округе с 55,2% после подсчета 36% и 74% голосов соответственно.Небраска и Мэн - два штата, которые не придерживаются системы winner-take-all ("победитель получает всё"), то есть, голоса выборщиков не отходят автоматически победившему в штате кандидату. В каждом из штатов по два голоса распределяются в соответствии с системой winner-take-all, а еще по одному уходят победителю каждого из округов. В Мэне таких два, в Небраске - три. Такой подход создает ситуацию, при которой голоса штата могут разделиться (split vote).В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
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РИА Новости
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небраска, в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
Небраска, В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
AP прогнозирует победу Трампа в Небраске
AP: Трамп получил голоса трех выборщиков в Небраске
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости.
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп получил голоса трех из пяти выборщиков в штате Небраска, его соперница Камала Харрис лидирует в двух других округах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
По прогнозам агентства, Трамп выиграл голоса двух основных выборщиков по системе winner-take-all ("победитель получает всё") и еще голос выборщика третьего округа штата. Харрис лидирует на данный момент в первом округе с 52,8% голосов и во втором округе с 55,2% после подсчета 36% и 74% голосов соответственно.
Небраска и Мэн - два штата, которые не придерживаются системы winner-take-all ("победитель получает всё"), то есть, голоса выборщиков не отходят автоматически победившему в штате кандидату. В каждом из штатов по два голоса распределяются в соответствии с системой winner-take-all, а еще по одному уходят победителю каждого из округов. В Мэне таких два, в Небраске - три. Такой подход создает ситуацию, при которой голоса штата могут разделиться (split vote).
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.