Трамп лидирует в трех колеблющихся штатах, сообщает AP
AP: Трамп лидирует в трех колеблющихся штатах, Харрис — в двух
© AP Photo / Chris PizzelloИзбирательница во время голосования на выборах президента США
© AP Photo / Chris Pizzello
Избирательница во время голосования на выборах президента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп на выборах президента США лидирует в трех колеблющихся штатах, его оппонентка от Демократической партии Камала Харрис побеждает в двух, следует из подсчетов агентства Ассошиэйтед Пресс.
Примечательно, что по данным на 5.20 мск Трамп перехватил лидерство в колеблющейся Северной Каролине. Опираясь на данные обработки 52% бюллетеней, Ассошиэйтед Пресс подсчитало, что Трамп получает 51% голосов, а Харрис - 47,9%.
Как отмечает агентство со ссылкой на данные обработки 5% бюллетеней, республиканец побеждает в Висконсине с 57,8% голосов, за Харрис там пока 40,9%.
В Джорджии, если верить Ассошиэйтед Пресс, ссылающемуся на данные по итогам обработки 79% бюллетеней, Трамп получает 52,8% голосов, а Харрис - 46,6% голосов.
Меду тем в Мичигане у Харрис 53,7% голосов, по данным агентства на момент обработки 11% бюллетеней. У Трампа - 44,5%.
В Пенсильвании Харрис пока лидирует с 55,1% против 44% у Трампа, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Агентство ссылается на данные после обработки 27% бюллетеней.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.