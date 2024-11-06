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Трамп лидирует в трех колеблющихся штатах, сообщает AP - РИА Новости, 06.11.2024
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05:53 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982091338.html
Трамп лидирует в трех колеблющихся штатах, сообщает AP
Трамп лидирует в трех колеблющихся штатах, сообщает AP - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп лидирует в трех колеблющихся штатах, сообщает AP
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп на выборах президента США лидирует в трех колеблющихся штатах, его оппонентка от Демократической партии Камала... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:53
2024-11-06T05:53
в мире
сша
северная каролина
висконсин
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп на выборах президента США лидирует в трех колеблющихся штатах, его оппонентка от Демократической партии Камала Харрис побеждает в двух, следует из подсчетов агентства Ассошиэйтед Пресс. Примечательно, что по данным на 5.20 мск Трамп перехватил лидерство в колеблющейся Северной Каролине. Опираясь на данные обработки 52% бюллетеней, Ассошиэйтед Пресс подсчитало, что Трамп получает 51% голосов, а Харрис - 47,9%. Как отмечает агентство со ссылкой на данные обработки 5% бюллетеней, республиканец побеждает в Висконсине с 57,8% голосов, за Харрис там пока 40,9%. В Джорджии, если верить Ассошиэйтед Пресс, ссылающемуся на данные по итогам обработки 79% бюллетеней, Трамп получает 52,8% голосов, а Харрис - 46,6% голосов. Меду тем в Мичигане у Харрис 53,7% голосов, по данным агентства на момент обработки 11% бюллетеней. У Трампа - 44,5%. В Пенсильвании Харрис пока лидирует с 55,1% против 44% у Трампа, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Агентство ссылается на данные после обработки 27% бюллетеней. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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северная каролина
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в мире, сша, северная каролина, висконсин, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Северная Каролина, Висконсин, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп лидирует в трех колеблющихся штатах, сообщает AP

AP: Трамп лидирует в трех колеблющихся штатах, Харрис — в двух

© AP Photo / Chris PizzelloИзбирательница во время голосования на выборах президента США
Избирательница во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Избирательница во время голосования на выборах президента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп на выборах президента США лидирует в трех колеблющихся штатах, его оппонентка от Демократической партии Камала Харрис побеждает в двух, следует из подсчетов агентства Ассошиэйтед Пресс.
Примечательно, что по данным на 5.20 мск Трамп перехватил лидерство в колеблющейся Северной Каролине. Опираясь на данные обработки 52% бюллетеней, Ассошиэйтед Пресс подсчитало, что Трамп получает 51% голосов, а Харрис - 47,9%.
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Как отмечает агентство со ссылкой на данные обработки 5% бюллетеней, республиканец побеждает в Висконсине с 57,8% голосов, за Харрис там пока 40,9%.
В Джорджии, если верить Ассошиэйтед Пресс, ссылающемуся на данные по итогам обработки 79% бюллетеней, Трамп получает 52,8% голосов, а Харрис - 46,6% голосов.
Меду тем в Мичигане у Харрис 53,7% голосов, по данным агентства на момент обработки 11% бюллетеней. У Трампа - 44,5%.
В Пенсильвании Харрис пока лидирует с 55,1% против 44% у Трампа, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Агентство ссылается на данные после обработки 27% бюллетеней.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШАСеверная КаролинаВисконсинКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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