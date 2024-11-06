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Трамп перехватил лидерство в штате Северная Каролина
Трамп перехватил лидерство в штате Северная Каролина - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп перехватил лидерство в штате Северная Каролина
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп перехватил лидерство с 52% голосов в спорном штате Северная Каролина с 16 голосами выборщиков,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:28
2024-11-06T05:28
2024-11-06T05:33
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп перехватил лидерство с 52% голосов в спорном штате Северная Каролина с 16 голосами выборщиков, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета 42% голосов.По данным агентства, Трамп побеждает с 52% голосов против 46,2% у Камалы Харрис после подсчета 42% голосов.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная каролина, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша, аризона
В мире, Северная Каролина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, США, Аризона
Трамп перехватил лидерство в штате Северная Каролина
AP: Трамп перехватил лидерство в штате Северная Каролина c 52 процентами голосов