https://ria.ru/20241106/tramp-1982089172.html

Трамп перехватил лидерство в штате Северная Каролина

Трамп перехватил лидерство в штате Северная Каролина - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп перехватил лидерство в штате Северная Каролина

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп перехватил лидерство с 52% голосов в спорном штате Северная Каролина с 16 голосами выборщиков,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:28

2024-11-06T05:28

2024-11-06T05:33

в мире

северная каролина

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

сша

аризона

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982088906_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d7e90e0731c88f9ab43c61c47bf58c5a.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп перехватил лидерство с 52% голосов в спорном штате Северная Каролина с 16 голосами выборщиков, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета 42% голосов.По данным агентства, Трамп побеждает с 52% голосов против 46,2% у Камалы Харрис после подсчета 42% голосов.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

северная каролина

сша

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, северная каролина, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша, аризона