https://ria.ru/20241106/tramp-1982084757.html

Трамп лидирует в трех округах штата Мэн

Трамп лидирует в трех округах штата Мэн - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп лидирует в трех округах штата Мэн

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн, представляющая демократов Камала Харрис - в четвертом,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T04:59

2024-11-06T04:59

2024-11-06T05:16

в мире

мэн (штат)

дональд трамп

сша

небраска

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн, представляющая демократов Камала Харрис - в четвертом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета менее 1% голосов.Небраска и Мэн - два штата, которые не придерживаются системы winner-take-all ("победитель получает всё"), то есть голоса выборщиков не отходят автоматически победившему в штате кандидату. В каждом из штатов по два голоса распределяются в соответствии с системой winner-take-all, а еще по одному уходят победителю каждого из округов. В Мэне таких два, в Небраске - три. Такой подход создает ситуацию, при которой голоса штата могут разделиться (split vote).В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

мэн (штат)

сша

небраска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мэн (штат), дональд трамп, сша, небраска, камала харрис, выборы президента сша — 2024