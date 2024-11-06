Трамп лидирует в трех округах штата Мэн
AP: Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн
© AP Photo / Chris PizzelloИзбиратели во время голосования на выборах президента США
© AP Photo / Chris Pizzello
Избиратели во время голосования на выборах президента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн, представляющая демократов Камала Харрис - в четвертом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета менее 1% голосов.
Небраска и Мэн - два штата, которые не придерживаются системы winner-take-all ("победитель получает всё"), то есть голоса выборщиков не отходят автоматически победившему в штате кандидату. В каждом из штатов по два голоса распределяются в соответствии с системой winner-take-all, а еще по одному уходят победителю каждого из округов. В Мэне таких два, в Небраске - три. Такой подход создает ситуацию, при которой голоса штата могут разделиться (split vote).
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.