Рейтинг@Mail.ru
Трамп лидирует в трех округах штата Мэн - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:59 06.11.2024 (обновлено: 05:16 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982084757.html
Трамп лидирует в трех округах штата Мэн
Трамп лидирует в трех округах штата Мэн - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп лидирует в трех округах штата Мэн
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн, представляющая демократов Камала Харрис - в четвертом,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:59
2024-11-06T05:16
в мире
мэн (штат)
дональд трамп
сша
небраска
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982045080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fa1c6bc33fb53bc93cd21e481c8a4f1.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн, представляющая демократов Камала Харрис - в четвертом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета менее 1% голосов.Небраска и Мэн - два штата, которые не придерживаются системы winner-take-all ("победитель получает всё"), то есть голоса выборщиков не отходят автоматически победившему в штате кандидату. В каждом из штатов по два голоса распределяются в соответствии с системой winner-take-all, а еще по одному уходят победителю каждого из округов. В Мэне таких два, в Небраске - три. Такой подход создает ситуацию, при которой голоса штата могут разделиться (split vote).В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
мэн (штат)
сша
небраска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982045080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87ac72dd1a54f99eb076e7fb7ed75622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мэн (штат), дональд трамп, сша, небраска, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Мэн (штат), Дональд Трамп, США, Небраска, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп лидирует в трех округах штата Мэн

AP: Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн

© AP Photo / Chris PizzelloИзбиратели во время голосования на выборах президента США
Избиратели во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Избиратели во время голосования на выборах президента США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн, представляющая демократов Камала Харрис - в четвертом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета менее 1% голосов.
Небраска и Мэн - два штата, которые не придерживаются системы winner-take-all ("победитель получает всё"), то есть голоса выборщиков не отходят автоматически победившему в штате кандидату. В каждом из штатов по два голоса распределяются в соответствии с системой winner-take-all, а еще по одному уходят победителю каждого из округов. В Мэне таких два, в Небраске - три. Такой подход создает ситуацию, при которой голоса штата могут разделиться (split vote).
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
 
В миреМэн (штат)Дональд ТрампСШАНебраскаКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала