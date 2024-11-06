Трамп первым преодолевает отметку в сто голосов выборщиков, прогнозирует AP
AP: Трамп первым пересек отметку в сто голосов выборщиков, опережая Харрис
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков, опережая свою соперницу от демократов Камалу Харрис более чем вдвое, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
По расчетам агентства, республиканец в настоящее набирает 101 голос выборщиков, а Харрис — только 49.
В то же время компания Edison research дает Трампу 105 голосов выборщиков, а его сопернице — всего 27. Близкий к республиканцам телеканал Fox News прогнозирует 111 голосов у Трампа и 72 голоса у Харрис.
Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.