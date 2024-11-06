https://ria.ru/20241106/tramp-1982082849.html

Трамп первым преодолевает отметку в сто голосов выборщиков, прогнозирует AP

Трамп первым преодолевает отметку в сто голосов выборщиков, прогнозирует AP - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп первым преодолевает отметку в сто голосов выборщиков, прогнозирует AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков, опережая свою соперницу от демократов... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T04:34

2024-11-06T04:34

2024-11-06T04:52

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков, опережая свою соперницу от демократов Камалу Харрис более чем вдвое, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По расчетам агентства, республиканец в настоящее набирает 101 голос выборщиков, а Харрис — только 49. В то же время компания Edison research дает Трампу 105 голосов выборщиков, а его сопернице — всего 27. Близкий к республиканцам телеканал Fox News прогнозирует 111 голосов у Трампа и 72 голоса у Харрис.Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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выборы президента сша — 2024, сша, аризона, висконсин, камала харрис, дональд трамп, в мире