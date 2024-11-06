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Трамп набирает 90 голосов выборщиков против 27 у Харрис, прогнозирует CNN
Трамп набирает 90 голосов выборщиков против 27 у Харрис, прогнозирует CNN - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп набирает 90 голосов выборщиков против 27 у Харрис, прогнозирует CNN
ТРАМП ПО ИТОГАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОБРАБОТКИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПОЛУЧАЕТ 90 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В США, У ХАРРИС ЛИШЬ 27 - ПРОГНОЗ CNN РИА Новости, 06.11.2024
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РИА Новости. ТРАМП ПО ИТОГАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОБРАБОТКИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПОЛУЧАЕТ 90 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В США, У ХАРРИС ЛИШЬ 27 - ПРОГНОЗ CNN
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Трамп набирает 90 голосов выборщиков против 27 у Харрис, прогнозирует CNN
CNN: Трамп на выборах в США получает 90 голосов выборщиков против 27 у Харрис