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Трамп побеждает на выборах в Западной Вирджинии, прогнозирует АP

Трамп побеждает на выборах в Западной Вирджинии, прогнозирует АP - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп побеждает на выборах в Западной Вирджинии, прогнозирует АP

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на президентских... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:36

2024-11-06T03:36

2024-11-06T03:47

западная виргиния

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на президентских выборах в штате Западная Вирджиния, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

западная виргиния

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западная виргиния, в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024