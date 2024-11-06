https://ria.ru/20241106/tramp-1982077615.html
Трамп побеждает на выборах в Западной Вирджинии, прогнозирует АP
Трамп побеждает на выборах в Западной Вирджинии, прогнозирует АP - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп побеждает на выборах в Западной Вирджинии, прогнозирует АP
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на президентских... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:36
2024-11-06T03:36
2024-11-06T03:47
западная виргиния
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd25c769eb25092f59760fd12d56ddcf.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на президентских выборах в штате Западная Вирджиния, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
западная виргиния
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9b183aad77c666be12b7d6f711ff7617.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
западная виргиния, в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
Западная Виргиния, В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп побеждает на выборах в Западной Вирджинии, прогнозирует АP
АP: Трамп побеждает Харрис на выборах в Западной Вирджинии