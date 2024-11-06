https://ria.ru/20241106/tramp-1982077497.html

Трамп назвал решающий для него фактор успеха на выборах

Трамп назвал решающий для него фактор успеха на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп назвал решающий для него фактор успеха на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания станет решающим фактором для его успеха... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:35

2024-11-06T03:35

2024-11-06T03:49

выборы президента сша — 2024

сша

пенсильвания

дональд трамп

камала харрис

в мире

филадельфия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982061553_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_5c5f402f7822525b034c5678d029ef54.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания станет решающим фактором для его успеха на выборах, призвав своих сторонников активно идти на избирательные участки и голосовать.Об этом политик заявил по телефону в эфире радиостанции WPHT в Филадельфии."Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах", — сказал Трамп, подчеркнув, что его предвыборный штаб активно работал в штате для достижения победы.Трамп призвал слушателей радиостанции "прекратить разговоры, выйти из дома и проголосовать", отметив, что время, потраченное на голосование, значительно важнее, чем высокие рейтинги новостных шоу.В видеообращении, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп заявил, что дела у его партии на выборах "идут хорошо"."Мы выигрывает по-крупному", — сказал он.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

сша

пенсильвания

филадельфия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выборы президента сша — 2024, сша, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, в мире, филадельфия