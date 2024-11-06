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Трамп назвал решающий для него фактор успеха на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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03:35 06.11.2024 (обновлено: 03:49 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982077497.html
Трамп назвал решающий для него фактор успеха на выборах
Трамп назвал решающий для него фактор успеха на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп назвал решающий для него фактор успеха на выборах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания станет решающим фактором для его успеха... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:35
2024-11-06T03:49
выборы президента сша — 2024
сша
пенсильвания
дональд трамп
камала харрис
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филадельфия
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания станет решающим фактором для его успеха на выборах, призвав своих сторонников активно идти на избирательные участки и голосовать.Об этом политик заявил по телефону в эфире радиостанции WPHT в Филадельфии."Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах", — сказал Трамп, подчеркнув, что его предвыборный штаб активно работал в штате для достижения победы.Трамп призвал слушателей радиостанции "прекратить разговоры, выйти из дома и проголосовать", отметив, что время, потраченное на голосование, значительно важнее, чем высокие рейтинги новостных шоу.В видеообращении, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп заявил, что дела у его партии на выборах "идут хорошо"."Мы выигрывает по-крупному", — сказал он.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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выборы президента сша — 2024, сша, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, в мире, филадельфия
Выборы президента США — 2024, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Камала Харрис, В мире, Филадельфия
Трамп назвал решающий для него фактор успеха на выборах

Трамп заявил, что победа в Пенсильвании станет его решающим фактором для успеха

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп в предвыборном штабе
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп в предвыборном штабе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп в предвыборном штабе
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания станет решающим фактором для его успеха на выборах, призвав своих сторонников активно идти на избирательные участки и голосовать.
Об этом политик заявил по телефону в эфире радиостанции WPHT в Филадельфии.
«
"Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах", — сказал Трамп, подчеркнув, что его предвыборный штаб активно работал в штате для достижения победы.
Трамп призвал слушателей радиостанции "прекратить разговоры, выйти из дома и проголосовать", отметив, что время, потраченное на голосование, значительно важнее, чем высокие рейтинги новостных шоу.
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В видеообращении, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп заявил, что дела у его партии на выборах "идут хорошо".
"Мы выигрывает по-крупному", — сказал он.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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