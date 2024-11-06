https://ria.ru/20241106/tramp-1982075802.html

AP: Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков более чем в три раза

AP: Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков более чем в три раза - РИА Новости, 06.11.2024

AP: Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков более чем в три раза

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пока более чем втрое опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:18

2024-11-06T03:18

2024-11-06T03:26

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пока более чем втрое опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков на президентских выборах, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По расчетам агентства, республиканцу по состоянию на 3.15 мск среды удалось заручиться 19 голосами, а его сопернице — только тремя.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

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сша, выборы президента сша — 2024, в мире, аризона, висконсин, камала харрис, дональд трамп