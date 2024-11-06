https://ria.ru/20241106/tramp-1982075153.html

CNN прогнозирует победу Трампа в Кентукки и Индиане

CNN прогнозирует победу Трампа в Кентукки и Индиане - РИА Новости, 06.11.2024

CNN прогнозирует победу Трампа в Кентукки и Индиане

Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прогнозируемо побеждает на выборах в штате Кентукки, в то время как демократ и РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:10

2024-11-06T03:10

2024-11-06T03:30

индиана

кентукки

в мире

вермонт

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прогнозируемо побеждает на выборах в штате Кентукки, в то время как демократ и вице-президент Камала Харрис побеждает в Вермонте, свидетельствуют окончательные прогнозы, которые публикует телеканал CNN.Также сообщается, что Трамп лидирует в Индиане, где уже обработана значительная часть голосов.Кентукки и Индиана традиционно считаются республиканскими штатами и не входят в число "колеблющихся", способных существенно повлиять на исход выборов. Вермонт, напротив, стабильно голосует за демократов и также не рассматривается как ключевой штат.

индиана

кентукки

вермонт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индиана, кентукки, в мире, вермонт, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024