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CNN прогнозирует победу Трампа в Кентукки и Индиане - РИА Новости, 06.11.2024
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03:10 06.11.2024 (обновлено: 03:30 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982075153.html
CNN прогнозирует победу Трампа в Кентукки и Индиане
CNN прогнозирует победу Трампа в Кентукки и Индиане - РИА Новости, 06.11.2024
CNN прогнозирует победу Трампа в Кентукки и Индиане
Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прогнозируемо побеждает на выборах в штате Кентукки, в то время как демократ и РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:10
2024-11-06T03:30
индиана
кентукки
в мире
вермонт
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прогнозируемо побеждает на выборах в штате Кентукки, в то время как демократ и вице-президент Камала Харрис побеждает в Вермонте, свидетельствуют окончательные прогнозы, которые публикует телеканал CNN.Также сообщается, что Трамп лидирует в Индиане, где уже обработана значительная часть голосов.Кентукки и Индиана традиционно считаются республиканскими штатами и не входят в число "колеблющихся", способных существенно повлиять на исход выборов. Вермонт, напротив, стабильно голосует за демократов и также не рассматривается как ключевой штат.
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индиана, кентукки, в мире, вермонт, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Индиана, Кентукки, В мире, Вермонт, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
CNN прогнозирует победу Трампа в Кентукки и Индиане

CNN: Трамп побеждает в республиканских штатах Индиане и Кентукки

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прогнозируемо побеждает на выборах в штате Кентукки, в то время как демократ и вице-президент Камала Харрис побеждает в Вермонте, свидетельствуют окончательные прогнозы, которые публикует телеканал CNN.
Также сообщается, что Трамп лидирует в Индиане, где уже обработана значительная часть голосов.
Кентукки и Индиана традиционно считаются республиканскими штатами и не входят в число "колеблющихся", способных существенно повлиять на исход выборов. Вермонт, напротив, стабильно голосует за демократов и также не рассматривается как ключевой штат.
 
ИндианаКентуккиВ миреВермонтКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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