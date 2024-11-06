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CNN прогнозирует победу Трампа в Кентукки и Индиане
CNN прогнозирует победу Трампа в Кентукки и Индиане - РИА Новости, 06.11.2024
CNN прогнозирует победу Трампа в Кентукки и Индиане
Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прогнозируемо побеждает на выборах в штате Кентукки, в то время как демократ и РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:10
2024-11-06T03:10
2024-11-06T03:30
индиана
кентукки
в мире
вермонт
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прогнозируемо побеждает на выборах в штате Кентукки, в то время как демократ и вице-президент Камала Харрис побеждает в Вермонте, свидетельствуют окончательные прогнозы, которые публикует телеканал CNN.Также сообщается, что Трамп лидирует в Индиане, где уже обработана значительная часть голосов.Кентукки и Индиана традиционно считаются республиканскими штатами и не входят в число "колеблющихся", способных существенно повлиять на исход выборов. Вермонт, напротив, стабильно голосует за демократов и также не рассматривается как ключевой штат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индиана, кентукки, в мире, вермонт, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Индиана, Кентукки, В мире, Вермонт, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
CNN прогнозирует победу Трампа в Кентукки и Индиане
CNN: Трамп побеждает в республиканских штатах Индиане и Кентукки