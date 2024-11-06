https://ria.ru/20241106/tramp-1982060004.html

Трамп заявил о массовых фальсификациях на выборах в Пенсильвании

Трамп заявил о массовых фальсификациях на выборах в Пенсильвании - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп заявил о массовых фальсификациях на выборах в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании —... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T00:54

2024-11-06T00:54

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании — одном из ключевых колеблющихся штатов.В своем посте в социальной сети TRUTH Social, принадлежащей ему, Трамп заявил, что "правоохранительные органы уже направляются" для расследования этих сообщений."Много разговоров о массовых фальсификациях в (крупнейшем городе штата. – Прим. ред.) Филадельфии. Правоохранительные органы уже идут!" — написал Трамп.Экс-президент сделал заявление на фоне продолжающегося голосования, в котором Пенсильвания, обладающая 19 голосами выборщиков, остается одним из наиболее напряженных штатов для обеих партий.Ранее Трамп в видеообращении призвал всех сторонников Республиканской партии продолжать голосовать, стоять в очередях и не покидать избирательные участки до волеизъявления.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Победитель выборов определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков. Победа в определенном штате дает кандидату имеющееся у штата количество голосов выборщиков, при этом все штаты, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все".Для победы нужно заручиться 270 голосами выборщиков из 538, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть семь штатов, которые не определились с поддерживаемой партией. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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пенсильвания, в мире, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сша, филадельфия