https://ria.ru/20241106/tramp-1982060004.html
Трамп заявил о массовых фальсификациях на выборах в Пенсильвании
Трамп заявил о массовых фальсификациях на выборах в Пенсильвании - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп заявил о массовых фальсификациях на выборах в Пенсильвании
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании —... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:54
2024-11-06T00:54
2024-11-06T01:21
пенсильвания
в мире
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
сша
филадельфия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982061553_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_5c5f402f7822525b034c5678d029ef54.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании — одном из ключевых колеблющихся штатов.В своем посте в социальной сети TRUTH Social, принадлежащей ему, Трамп заявил, что "правоохранительные органы уже направляются" для расследования этих сообщений."Много разговоров о массовых фальсификациях в (крупнейшем городе штата. – Прим. ред.) Филадельфии. Правоохранительные органы уже идут!" — написал Трамп.Экс-президент сделал заявление на фоне продолжающегося голосования, в котором Пенсильвания, обладающая 19 голосами выборщиков, остается одним из наиболее напряженных штатов для обеих партий.Ранее Трамп в видеообращении призвал всех сторонников Республиканской партии продолжать голосовать, стоять в очередях и не покидать избирательные участки до волеизъявления.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Победитель выборов определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков. Победа в определенном штате дает кандидату имеющееся у штата количество голосов выборщиков, при этом все штаты, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все".Для победы нужно заручиться 270 голосами выборщиков из 538, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть семь штатов, которые не определились с поддерживаемой партией. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
пенсильвания
сша
филадельфия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982061553_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_70da548846be9012db9bd7b441cfb102.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсильвания, в мире, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сша, филадельфия
Пенсильвания, В мире, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, США, Филадельфия
Трамп заявил о массовых фальсификациях на выборах в Пенсильвании
Трамп заявил, что у него есть данные о массовых фальсификациях в Пенсильвании
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на выборах в Пенсильвании — одном из ключевых колеблющихся штатов.
В своем посте в социальной сети TRUTH Social, принадлежащей ему, Трамп заявил, что "правоохранительные органы уже направляются" для расследования этих сообщений.
«
"Много разговоров о массовых фальсификациях в (крупнейшем городе штата. – Прим. ред.) Филадельфии
. Правоохранительные органы уже идут!" — написал Трамп.
Экс-президент сделал заявление на фоне продолжающегося голосования, в котором Пенсильвания, обладающая 19 голосами выборщиков, остается одним из наиболее напряженных штатов для обеих партий.
Ранее Трамп в видеообращении призвал всех сторонников Республиканской партии продолжать голосовать, стоять в очередях и не покидать избирательные участки до волеизъявления.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис
, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Победитель выборов определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков. Победа в определенном штате дает кандидату имеющееся у штата количество голосов выборщиков, при этом все штаты, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все".
Для победы нужно заручиться 270 голосами выборщиков из 538, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть семь штатов, которые не определились с поддерживаемой партией. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.