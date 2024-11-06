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Опросы показали победителя выборов в США в колеблющихся штатах - РИА Новости, 06.11.2024
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00:52 06.11.2024 (обновлено: 01:09 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982059825.html
Опросы показали победителя выборов в США в колеблющихся штатах
Опросы показали победителя выборов в США в колеблющихся штатах - РИА Новости, 06.11.2024
Опросы показали победителя выборов в США в колеблющихся штатах
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в настоящее время с незначительным отрывом опережает свою конкурентку от демократов вице-президента... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:52
2024-11-06T01:09
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
камала харрис
джо байден
невада
северная каролина
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в настоящее время с незначительным отрывом опережает свою конкурентку от демократов вице-президента Камалу Харрис по опросам в семи колеблющихся штатах, которые могут решить исход голосования по всей стране, следует из данных американских агрегаторов опросов.Трамп лидирует на агрегаторе RealClearPolling, где набирает 48,5 процента против 47,7 процента у Харрис. А вот с учетом всех американских штатов и территорий первенство отходит Харрис с минимальным отрывом в 0,1 процентных пункта. Вместе с тем, даже если кандидат набирает большинство голосов избирателей по всем штатам, это не гарантирует ему победы, так как необходимо собрать достаточное количество голосов выборщиков, которые как раз могут обеспечить колеблющиеся штаты.Для сравнения, во время выборов 2020 года, согласно данным RealClearPolling, который некоторые подвергают критике за возможный прореспубликанский уклон, кандидат от демократов Джо Байден имел преимущество над Трампом в 7,2 процентных пункта.Агрегатор опросов газеты New York Times, считающейся близкой к демократам, также отдает первенство по колеблющимся штатам Трампу. Сейчас он лидирует по Северной Каролине, Неваде, Джорджии и Аризоне. У Харрис первенство в Висконсине и Мичигане. В ключевой для победы Пенсильвании — ничья. При этом лидерство по национальному опросу они также отдают Харрис, но с чуть большим отрывом: 49% против 48% у Трампа. В США сейчас проходят президентские выборы. Победитель определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков. Победа в определенном штате дает кандидату имеющееся у штата количество голосов выборщиков, при этом все штаты, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Для победы нужно заручиться 270 голосами выборщиков из 538, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая — республиканского. Но в этом цикле есть семь штатов, которые не определились с поддерживаемой партией. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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невада
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выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис, джо байден, невада, северная каролина, сша, в мире
Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Невада, Северная Каролина, США, В мире
Опросы показали победителя выборов в США в колеблющихся штатах

Агрегаторы опросов: Трамп с небольшим отрывом лидирует по колеблющимся штатам

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в настоящее время с незначительным отрывом опережает свою конкурентку от демократов вице-президента Камалу Харрис по опросам в семи колеблющихся штатах, которые могут решить исход голосования по всей стране, следует из данных американских агрегаторов опросов.
Трамп лидирует на агрегаторе RealClearPolling, где набирает 48,5 процента против 47,7 процента у Харрис. А вот с учетом всех американских штатов и территорий первенство отходит Харрис с минимальным отрывом в 0,1 процентных пункта. Вместе с тем, даже если кандидат набирает большинство голосов избирателей по всем штатам, это не гарантирует ему победы, так как необходимо собрать достаточное количество голосов выборщиков, которые как раз могут обеспечить колеблющиеся штаты.
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Для сравнения, во время выборов 2020 года, согласно данным RealClearPolling, который некоторые подвергают критике за возможный прореспубликанский уклон, кандидат от демократов Джо Байден имел преимущество над Трампом в 7,2 процентных пункта.
Агрегатор опросов газеты New York Times, считающейся близкой к демократам, также отдает первенство по колеблющимся штатам Трампу. Сейчас он лидирует по Северной Каролине, Неваде, Джорджии и Аризоне. У Харрис первенство в Висконсине и Мичигане. В ключевой для победы Пенсильвании — ничья. При этом лидерство по национальному опросу они также отдают Харрис, но с чуть большим отрывом: 49% против 48% у Трампа.
В США сейчас проходят президентские выборы. Победитель определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков. Победа в определенном штате дает кандидату имеющееся у штата количество голосов выборщиков, при этом все штаты, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все".
Для победы нужно заручиться 270 голосами выборщиков из 538, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая — республиканского. Но в этом цикле есть семь штатов, которые не определились с поддерживаемой партией. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
 
Выборы президента США — 2024Дональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденНевадаСеверная КаролинаСШАВ мире
 
 
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