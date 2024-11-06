Рейтинг@Mail.ru
Экипаж "Тосочки" поразил "опорники" ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tosochka-1982085938.html
Экипаж "Тосочки" поразил "опорники" ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Экипаж "Тосочки" поразил "опорники" ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 06.11.2024
Экипаж "Тосочки" поразил "опорники" ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Военнослужащие войск РХБЗ группировки войск "Запад" из тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорные пункты,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:08
2024-11-06T05:08
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-2
вооруженные силы украины
войска рхбз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939049276_0:311:2824:1900_1920x0_80_0_0_470b01d322ce15758147ebaf4e88a080.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Военнослужащие войск РХБЗ группировки войск "Запад" из тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорные пункты, укрытия и живую силу ВСУ, оказывая поддержку штурмовым, мотострелковым и танковым подразделениям, сообщило Минобороны РФ. "Разведка с помощью дронов обнаружила скопление живой силы противника на укреплённых позициях, которые располагались на пути движения подразделений группировки войск "Запад". Координаты разведчики передали экипажу "Тосочки". После получения задачи расчет произвел заряжание огнеметной установки. Затем машина оперативно выехала на огневую позицию и нанесла серию ударов термобарическими снарядами по противнику", - следует из сообщения МО. В экипаже понимают, что от их работы зависит успешное выполнение нашими штурмовыми группами задач, поэтому стараются на несколько раз всё перепроверить перед выездом. С камер дронов воздушной разведки зафиксировали попадания по укреплениям ВСУ, отмечают в ведомстве. После выполнения боевой задачи "Тосочка" в кратчайшие сроки покинула огневую позицию.
https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982085406.html
https://ria.ru/20241106/su-25-1982084901.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939049276_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_23bbae2834003229a401f260424975ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), тос-2, вооруженные силы украины, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-2, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ
Экипаж "Тосочки" поразил "опорники" ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

"Тосочка" поразила "опорники" и боевиков ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка"
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 Тосочка - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Военнослужащие войск РХБЗ группировки войск "Запад" из тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорные пункты, укрытия и живую силу ВСУ, оказывая поддержку штурмовым, мотострелковым и танковым подразделениям, сообщило Минобороны РФ.
"Разведка с помощью дронов обнаружила скопление живой силы противника на укреплённых позициях, которые располагались на пути движения подразделений группировки войск "Запад". Координаты разведчики передали экипажу "Тосочки". После получения задачи расчет произвел заряжание огнеметной установки. Затем машина оперативно выехала на огневую позицию и нанесла серию ударов термобарическими снарядами по противнику", - следует из сообщения МО.
Эвакуированная с Красноармейского направления подбитая иностранная техника - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Российские военные эвакуировали более десяти единиц подбитой техники ВСУ
Вчера, 05:04
В экипаже понимают, что от их работы зависит успешное выполнение нашими штурмовыми группами задач, поэтому стараются на несколько раз всё перепроверить перед выездом.
С камер дронов воздушной разведки зафиксировали попадания по укреплениям ВСУ, отмечают в ведомстве.
После выполнения боевой задачи "Тосочка" в кратчайшие сроки покинула огневую позицию.
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ
Вчера, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТОС-2Вооруженные силы УкраиныВойска РХБЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала