https://ria.ru/20241106/tosochka-1982085938.html

Экипаж "Тосочки" поразил "опорники" ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

Экипаж "Тосочки" поразил "опорники" ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 06.11.2024

Экипаж "Тосочки" поразил "опорники" ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

Военнослужащие войск РХБЗ группировки войск "Запад" из тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорные пункты,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:08

2024-11-06T05:08

2024-11-06T05:08

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

тос-2

вооруженные силы украины

войска рхбз

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Военнослужащие войск РХБЗ группировки войск "Запад" из тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорные пункты, укрытия и живую силу ВСУ, оказывая поддержку штурмовым, мотострелковым и танковым подразделениям, сообщило Минобороны РФ. "Разведка с помощью дронов обнаружила скопление живой силы противника на укреплённых позициях, которые располагались на пути движения подразделений группировки войск "Запад". Координаты разведчики передали экипажу "Тосочки". После получения задачи расчет произвел заряжание огнеметной установки. Затем машина оперативно выехала на огневую позицию и нанесла серию ударов термобарическими снарядами по противнику", - следует из сообщения МО. В экипаже понимают, что от их работы зависит успешное выполнение нашими штурмовыми группами задач, поэтому стараются на несколько раз всё перепроверить перед выездом. С камер дронов воздушной разведки зафиксировали попадания по укреплениям ВСУ, отмечают в ведомстве. После выполнения боевой задачи "Тосочка" в кратчайшие сроки покинула огневую позицию.

https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982085406.html

https://ria.ru/20241106/su-25-1982084901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), тос-2, вооруженные силы украины, войска рхбз