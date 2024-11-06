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Отдаленные территории Архангельской области обеспечили топливом на зиму - РИА Новости, 06.11.2024
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
16:50 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/territorii-1982250550.html
Отдаленные территории Архангельской области обеспечили топливом на зиму
Отдаленные территории Архангельской области обеспечили топливом на зиму - РИА Новости, 06.11.2024
Отдаленные территории Архангельской области обеспечили топливом на зиму
В Архангельской области завершена кампания по завозу топлива на отдаленные территории с ограниченным сроком транспортной доступности, в труднодоступные районы... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:50
2024-11-06T16:50
архангельская область
архангельская область
архангельск
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 6 ноя – РИА Новости. В Архангельской области завершена кампания по завозу топлива на отдаленные территории с ограниченным сроком транспортной доступности, в труднодоступные районы завезено почти 17 тысяч тонн угля и более 12 тысяч тонн дизельного топлива, сообщило министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. "В текущем году поставлено 16,9 тысячи тонн угля и 12,2 тысячи тонн дизельного топлива", - говорится в сообщении. Как отметил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский, все поставки, необходимые для деятельности объектов энергетики в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на время сезонных ограничений, выполнены в полном объеме. В министерстве уточнили, что последней точкой доставки дизельного топлива стала деревня Летняя Золотица Приморского округа, куда, как пояснил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев, завезли около 200 тонн жидкого топлива. Основными направлениями являются Мезенский, Лешуконский, Пинежский и Приморский округа, а также островные территории Архангельска. При этом в региональном правительстве подчеркивают, что запас топлива, необходимый для начала отопительного периода, был создан во всех муниципалитетах Архангельской области еще в начале сентября.
https://ria.ru/20241105/tsybulskiy-1981890982.html
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архангельская область, архангельск, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Архангельск, Александр Цыбульский

Отдаленные территории Архангельской области обеспечили топливом на зиму

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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АРХАНГЕЛЬСК, 6 ноя – РИА Новости. В Архангельской области завершена кампания по завозу топлива на отдаленные территории с ограниченным сроком транспортной доступности, в труднодоступные районы завезено почти 17 тысяч тонн угля и более 12 тысяч тонн дизельного топлива, сообщило министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
"В текущем году поставлено 16,9 тысячи тонн угля и 12,2 тысячи тонн дизельного топлива", - говорится в сообщении.
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Как отметил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский, все поставки, необходимые для деятельности объектов энергетики в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на время сезонных ограничений, выполнены в полном объеме.
В министерстве уточнили, что последней точкой доставки дизельного топлива стала деревня Летняя Золотица Приморского округа, куда, как пояснил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев, завезли около 200 тонн жидкого топлива. Основными направлениями являются Мезенский, Лешуконский, Пинежский и Приморский округа, а также островные территории Архангельска.
При этом в региональном правительстве подчеркивают, что запас топлива, необходимый для начала отопительного периода, был создан во всех муниципалитетах Архангельской области еще в начале сентября.
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Архангельская областьАрхангельская областьАрхангельскАлександр Цыбульский
 
 
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