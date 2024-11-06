https://ria.ru/20241106/telegram-1982195376.html

Telegram грозит штраф за отказ выполнить предписание РКН

Telegram грозит штраф за отказ выполнить предписание РКН - РИА Новости, 06.11.2024

Telegram грозит штраф за отказ выполнить предписание РКН

Мировой судья Таганского района зарегистрировал очередной протокол, составленный в отношении мессенджера Telegram за отказ выполнить предписание Роскомнадзора,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:03

2024-11-06T14:03

2024-11-06T14:03

россия

telegram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мировой судья Таганского района зарегистрировал очередной протокол, составленный в отношении мессенджера Telegram за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, компании грозит штраф до 6 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирован протокол по в отношении мессенджера Telegram, составленный по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти)", - сказала собеседница агентства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 6 миллионов рублей. Протокол поступил на 422 мировой судебный участок во вторник, дата рассмотрения пока не назначена.

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россия, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии