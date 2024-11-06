https://ria.ru/20241106/tekhnika-1982150817.html

Проверка снегоуборочной техники началась в Ростове-на-Дону

Проверка снегоуборочной техники началась в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 06.11.2024

Проверка снегоуборочной техники началась в Ростове-на-Дону

Проверка снегоуборочной коммунальной техники началась в Ростове-на-Дону в преддверии зимы, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:06

2024-11-06T11:06

2024-11-06T12:09

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Проверка снегоуборочной коммунальной техники началась в Ростове-на-Дону в преддверии зимы, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Наши специалисты оценивают техническое состояние парка снегоуборочной коммунальной техники. Идет проверка подвижного состава, навигационного оборудования, наличия противогололедных материалов, шанцевого инструмента, дежурных бригад", - рассказал он, уточнив, что осмотр техники продлится до 8 ноября. По информации администрации Ростова-на-Дону, в расчистке города от снега и борьбе со льдом предстоящей зимой будут задействованы 225 единиц техники, из них 75 - комбинированные дорожные машины. Также в рамках муниципальных контрактов привлекут 1 тысячу дворников. "Особое внимание будет уделяться уборке тротуаров, остановочных комплексов, подходов к школам, детсадам, соцучреждениям, больницам", - подчеркнул Логвиненко. С комитетом по охране окружающей среды согласованы 12 площадок для складирования снега общей площадью порядка 44,8 тысячи квадратных метров. По данным подрядной организации, заготовлено порядка 10 тысяч тонн противогололедных материалов. Помимо традиционных комбинированных реагентов (пескосоляная смесь) это многокомпонентный композиционный реагент (Бионорд), который положительно зарекомендовал себя в предыдущие периоды. Его применение позволяет в более короткие сроки и с меньшими затратами обрабатывать дороги.

https://ria.ru/20241025/kapremont-1979996044.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростов-на-дону, алексей логвиненко