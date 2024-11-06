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Проверка снегоуборочной техники началась в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 06.11.2024
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
11:06 06.11.2024 (обновлено: 12:09 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tekhnika-1982150817.html
Проверка снегоуборочной техники началась в Ростове-на-Дону
Проверка снегоуборочной техники началась в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 06.11.2024
Проверка снегоуборочной техники началась в Ростове-на-Дону
Проверка снегоуборочной коммунальной техники началась в Ростове-на-Дону в преддверии зимы, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:06
2024-11-06T12:09
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Проверка снегоуборочной коммунальной техники началась в Ростове-на-Дону в преддверии зимы, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Наши специалисты оценивают техническое состояние парка снегоуборочной коммунальной техники. Идет проверка подвижного состава, навигационного оборудования, наличия противогололедных материалов, шанцевого инструмента, дежурных бригад", - рассказал он, уточнив, что осмотр техники продлится до 8 ноября. По информации администрации Ростова-на-Дону, в расчистке города от снега и борьбе со льдом предстоящей зимой будут задействованы 225 единиц техники, из них 75 - комбинированные дорожные машины. Также в рамках муниципальных контрактов привлекут 1 тысячу дворников. "Особое внимание будет уделяться уборке тротуаров, остановочных комплексов, подходов к школам, детсадам, соцучреждениям, больницам", - подчеркнул Логвиненко. С комитетом по охране окружающей среды согласованы 12 площадок для складирования снега общей площадью порядка 44,8 тысячи квадратных метров. По данным подрядной организации, заготовлено порядка 10 тысяч тонн противогололедных материалов. Помимо традиционных комбинированных реагентов (пескосоляная смесь) это многокомпонентный композиционный реагент (Бионорд), который положительно зарекомендовал себя в предыдущие периоды. Его применение позволяет в более короткие сроки и с меньшими затратами обрабатывать дороги.
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ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко

Проверка снегоуборочной техники началась в Ростове-на-Дону

© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации города Ростова-на-ДонуПроверка снегоуборочной коммунальной техники началась в Ростове-на-Дону в преддверии зимы
Проверка снегоуборочной коммунальной техники началась в Ростове-на-Дону в преддверии зимы - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации города Ростова-на-Дону
Проверка снегоуборочной коммунальной техники началась в Ростове-на-Дону в преддверии зимы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Проверка снегоуборочной коммунальной техники началась в Ростове-на-Дону в преддверии зимы, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Наши специалисты оценивают техническое состояние парка снегоуборочной коммунальной техники. Идет проверка подвижного состава, навигационного оборудования, наличия противогололедных материалов, шанцевого инструмента, дежурных бригад", - рассказал он, уточнив, что осмотр техники продлится до 8 ноября.
По информации администрации Ростова-на-Дону, в расчистке города от снега и борьбе со льдом предстоящей зимой будут задействованы 225 единиц техники, из них 75 - комбинированные дорожные машины. Также в рамках муниципальных контрактов привлекут 1 тысячу дворников.
"Особое внимание будет уделяться уборке тротуаров, остановочных комплексов, подходов к школам, детсадам, соцучреждениям, больницам", - подчеркнул Логвиненко.
С комитетом по охране окружающей среды согласованы 12 площадок для складирования снега общей площадью порядка 44,8 тысячи квадратных метров. По данным подрядной организации, заготовлено порядка 10 тысяч тонн противогололедных материалов. Помимо традиционных комбинированных реагентов (пескосоляная смесь) это многокомпонентный композиционный реагент (Бионорд), который положительно зарекомендовал себя в предыдущие периоды. Его применение позволяет в более короткие сроки и с меньшими затратами обрабатывать дороги.
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Ростовская областьРостов-на-ДонуАлексей Логвиненко
 
 
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