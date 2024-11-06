https://ria.ru/20241106/tatarstan-1982157834.html

В Татарстане выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки

В Татарстане выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024

В Татарстане выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки

В Татарстане отмечаются только единичные случаи вируса Коксаки, сообщили РИА Новости в минздраве республики. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:35

2024-11-06T11:35

2024-11-06T11:35

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россия

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КАЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. В Татарстане отмечаются только единичные случаи вируса Коксаки, сообщили РИА Новости в минздраве республики. По данным "Известий", минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. В их числе назван и Татарстан. "Заболеваемость энтеровирусной инфекцией имеет сезонность, пик которой обычно приходится на июль-август. Осенью, напротив, наблюдается снижение количества таких обращений. Сейчас врачи отмечают единичные случаи", - говорится в сообщении. В минздраве уточнили, что в основном заболевание протекает в легкой форме и средней тяжести. Зачастую пациенты не обращаются за медицинской помощью, воспринимая болезнь как легкое недомогание. По данным минздрава Татарстана, осенью отмечается снижение заболеваемости в связи с тем, что вирус Коксаки плохо переносит низкие температуры: когда она становится ниже 6 градусов, он перестает размножаться. Для профилактики заболевания врачи призывают соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки с мылом, мыть фрукты и овощи, употреблять кипяченную воду.

https://ria.ru/20241104/virus-1981777546.html

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общество, россия, здоровье