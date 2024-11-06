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В Татарстане выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024
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11:35 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tatarstan-1982157834.html
В Татарстане выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки
В Татарстане выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024
В Татарстане выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки
В Татарстане отмечаются только единичные случаи вируса Коксаки, сообщили РИА Новости в минздраве республики. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:35
2024-11-06T11:35
общество
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КАЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. В Татарстане отмечаются только единичные случаи вируса Коксаки, сообщили РИА Новости в минздраве республики. По данным "Известий", минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. В их числе назван и Татарстан. "Заболеваемость энтеровирусной инфекцией имеет сезонность, пик которой обычно приходится на июль-август. Осенью, напротив, наблюдается снижение количества таких обращений. Сейчас врачи отмечают единичные случаи", - говорится в сообщении. В минздраве уточнили, что в основном заболевание протекает в легкой форме и средней тяжести. Зачастую пациенты не обращаются за медицинской помощью, воспринимая болезнь как легкое недомогание. По данным минздрава Татарстана, осенью отмечается снижение заболеваемости в связи с тем, что вирус Коксаки плохо переносит низкие температуры: когда она становится ниже 6 градусов, он перестает размножаться. Для профилактики заболевания врачи призывают соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки с мылом, мыть фрукты и овощи, употреблять кипяченную воду.
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общество, россия, здоровье
Общество, Россия, Здоровье
В Татарстане выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки

Минздрав Татарстана сообщил о единичных случаях заражения вирусом Коксаки

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку с кровью
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку с кровью. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. В Татарстане отмечаются только единичные случаи вируса Коксаки, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
По данным "Известий", минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. В их числе назван и Татарстан.
"Заболеваемость энтеровирусной инфекцией имеет сезонность, пик которой обычно приходится на июль-август. Осенью, напротив, наблюдается снижение количества таких обращений. Сейчас врачи отмечают единичные случаи", - говорится в сообщении.
В минздраве уточнили, что в основном заболевание протекает в легкой форме и средней тяжести. Зачастую пациенты не обращаются за медицинской помощью, воспринимая болезнь как легкое недомогание.
По данным минздрава Татарстана, осенью отмечается снижение заболеваемости в связи с тем, что вирус Коксаки плохо переносит низкие температуры: когда она становится ниже 6 градусов, он перестает размножаться. Для профилактики заболевания врачи призывают соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки с мылом, мыть фрукты и овощи, употреблять кипяченную воду.
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