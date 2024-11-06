https://ria.ru/20241106/svo-1982323727.html

"Становятся сильнее": на Западе рассказали о ситуации в зоне СВО

"Становятся сильнее": на Западе рассказали о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 06.11.2024

"Становятся сильнее": на Западе рассказали о ситуации в зоне СВО

Ход наступления России на Украине не показывает признаков замедления, ее армия становится сильнее день ото дня, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T23:32

2024-11-06T23:32

2024-11-06T23:32

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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камала харрис

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Ход наступления России на Украине не показывает признаков замедления, ее армия становится сильнее день ото дня, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Россияне не собираются замедляться, они становятся сильнее день ото дня, и их наступление, скорее всего, ускорится", - спрогнозировал он.По мнению Меркуриса, даст о себе знать и разочарование Зеленского итогами американских выборов."Зеленский расстроен исходом выборов в США, трудно поверить, что это не отразится на украинских солдатах на передовой и в целом на украинском обществе, – считает эксперт. – Президент Джо Байден, который поддерживал Украину, уходит со сцены, а его последователь Дональд Трамп много раз давал понять, что хочет уберечь США от всяческих конфликтов".Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.

https://ria.ru/20241105/peskov-1981903164.html

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982313973.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, камала харрис, youtube