В Самарской области появится зампред правительства по вопросам СВО
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САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Новая должность заместителя председателя правительства, который будет заниматься вопросами СВО, появится в Самарской области, ее займет один из выпускников региональной образовательной программы "Школа героев" для участников СВО, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Мы приняли решение, что так как работа по обеспечению и поддержке всех военнослужащих, их семей, а также (по решению - ред.) всех вопросов, связанных со специальной военной операцией, она очень межведомственная, требует отдельной координации, в Самарской области будет введена должность заместителя председателя правительства, который будет координировать эти вопросы. Возглавит это направление один из выпускников нашей программы ("Школа героев" - ред.), по итогам обучения мы предложим эту вакансию одному из ребят, кто проявил себя именно в этом направлении, в самом большом стремлении к тому, чтобы обеспечивать… вместе с теми, кто работает в фонде, комфортные условия для наших ребят", - сказал Федорищев на семинаре-совещании для руководителей филиалов госфонда "Защитники Отечества" в Самаре.
Губернатор отметил, что у региона уже есть опыт привлечения участников СВО к госслужбе. Так, в правительстве на должности заместителя губернатора работает ветеран СВО Максим Ковалев, а помощником губернатора по взаимодействию с ветеранскими организациями стал ветеран СВО, Герой РФ Максим Девятов.
Региональный проект "Школа героев", запущенный в Самарской области по решению Федорищева, создан по аналогии с федеральной программой "Время героев". Ветераны, участники СВО и члены их семей смогут получить необходимые навыки и компетенции, чтобы трудиться в Самарской области. Инициатива получила высокую оценку статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, которая посетила регион с рабочим визитом летом этого года и предложила масштабировать опыт Самарской области на другие регионы.