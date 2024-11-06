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В Самарской области появится зампред правительства по вопросам СВО - РИА Новости, 06.11.2024
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17:40 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/svo-1982270327.html
В Самарской области появится зампред правительства по вопросам СВО
В Самарской области появится зампред правительства по вопросам СВО - РИА Новости, 06.11.2024
В Самарской области появится зампред правительства по вопросам СВО
Новая должность заместителя председателя правительства, который будет заниматься вопросами СВО, появится в Самарской области, ее займет один из выпускников... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:40
2024-11-06T17:40
общество
самарская область
россия
самара
вячеслав федорищев
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САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Новая должность заместителя председателя правительства, который будет заниматься вопросами СВО, появится в Самарской области, ее займет один из выпускников региональной образовательной программы "Школа героев" для участников СВО, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. "Мы приняли решение, что так как работа по обеспечению и поддержке всех военнослужащих, их семей, а также (по решению - ред.) всех вопросов, связанных со специальной военной операцией, она очень межведомственная, требует отдельной координации, в Самарской области будет введена должность заместителя председателя правительства, который будет координировать эти вопросы. Возглавит это направление один из выпускников нашей программы ("Школа героев" - ред.), по итогам обучения мы предложим эту вакансию одному из ребят, кто проявил себя именно в этом направлении, в самом большом стремлении к тому, чтобы обеспечивать… вместе с теми, кто работает в фонде, комфортные условия для наших ребят", - сказал Федорищев на семинаре-совещании для руководителей филиалов госфонда "Защитники Отечества" в Самаре. Губернатор отметил, что у региона уже есть опыт привлечения участников СВО к госслужбе. Так, в правительстве на должности заместителя губернатора работает ветеран СВО Максим Ковалев, а помощником губернатора по взаимодействию с ветеранскими организациями стал ветеран СВО, Герой РФ Максим Девятов. Региональный проект "Школа героев", запущенный в Самарской области по решению Федорищева, создан по аналогии с федеральной программой "Время героев". Ветераны, участники СВО и члены их семей смогут получить необходимые навыки и компетенции, чтобы трудиться в Самарской области. Инициатива получила высокую оценку статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, которая посетила регион с рабочим визитом летом этого года и предложила масштабировать опыт Самарской области на другие регионы.
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общество, самарская область, россия, самара, вячеслав федорищев
Общество, Самарская область, Россия, Самара, Вячеслав Федорищев

В Самарской области появится зампред правительства по вопросам СВО

© РИА Новости / Алексей ФилипповСамара
Самара - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Самара
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САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Новая должность заместителя председателя правительства, который будет заниматься вопросами СВО, появится в Самарской области, ее займет один из выпускников региональной образовательной программы "Школа героев" для участников СВО, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Мы приняли решение, что так как работа по обеспечению и поддержке всех военнослужащих, их семей, а также (по решению - ред.) всех вопросов, связанных со специальной военной операцией, она очень межведомственная, требует отдельной координации, в Самарской области будет введена должность заместителя председателя правительства, который будет координировать эти вопросы. Возглавит это направление один из выпускников нашей программы ("Школа героев" - ред.), по итогам обучения мы предложим эту вакансию одному из ребят, кто проявил себя именно в этом направлении, в самом большом стремлении к тому, чтобы обеспечивать… вместе с теми, кто работает в фонде, комфортные условия для наших ребят", - сказал Федорищев на семинаре-совещании для руководителей филиалов госфонда "Защитники Отечества" в Самаре.
Губернатор отметил, что у региона уже есть опыт привлечения участников СВО к госслужбе. Так, в правительстве на должности заместителя губернатора работает ветеран СВО Максим Ковалев, а помощником губернатора по взаимодействию с ветеранскими организациями стал ветеран СВО, Герой РФ Максим Девятов.
Региональный проект "Школа героев", запущенный в Самарской области по решению Федорищева, создан по аналогии с федеральной программой "Время героев". Ветераны, участники СВО и члены их семей смогут получить необходимые навыки и компетенции, чтобы трудиться в Самарской области. Инициатива получила высокую оценку статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, которая посетила регион с рабочим визитом летом этого года и предложила масштабировать опыт Самарской области на другие регионы.
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ОбществоСамарская областьРоссияСамараВячеслав Федорищев
 
 
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