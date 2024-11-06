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Союз армян Алтайского края отправил 20 матрасов участникам спецоперации - РИА Новости, 06.11.2024
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Надежные люди
 
13:49 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/svo-1982192993.html
Союз армян Алтайского края отправил 20 матрасов участникам спецоперации
Союз армян Алтайского края отправил 20 матрасов участникам спецоперации - РИА Новости, 06.11.2024
Союз армян Алтайского края отправил 20 матрасов участникам спецоперации
Союз армян Алтайского края отправил 20 мобильных матрасов участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:49
2024-11-06T13:49
надежные люди
алтайский край
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БАРНАУЛ, 6 ноя – РИА Новости. Союз армян Алтайского края отправил 20 мобильных матрасов участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Союз армян Алтайского края передал солдатам СВО матрасы. Неравнодушные привезли 20 мобильных матрасов на общую сумму 200 тысяч рублей. В ближайшее время Народный фронт передаст ценные подарки за ленточку", - говорится в сообщении. В видео, опубликованном в Telegram-канале Народного фронта, сообщается, что мобильные матрасы предназначаются для передовой и госпиталей, они помогут сохранить здоровье бойцам. В Союзе армян выражают надежду, что это не последняя отправка гуманитарной помощи в этом году.
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алтайский край
Надежные люди, Алтайский край

Союз армян Алтайского края отправил 20 матрасов участникам спецоперации

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяБарнаул
Барнаул - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Барнаул
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БАРНАУЛ, 6 ноя – РИА Новости. Союз армян Алтайского края отправил 20 мобильных матрасов участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"Союз армян Алтайского края передал солдатам СВО матрасы. Неравнодушные привезли 20 мобильных матрасов на общую сумму 200 тысяч рублей. В ближайшее время Народный фронт передаст ценные подарки за ленточку", - говорится в сообщении.
В видео, опубликованном в Telegram-канале Народного фронта, сообщается, что мобильные матрасы предназначаются для передовой и госпиталей, они помогут сохранить здоровье бойцам. В Союзе армян выражают надежду, что это не последняя отправка гуманитарной помощи в этом году.
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