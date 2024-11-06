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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга" - РИА Новости, 06.11.2024
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга"
ВСУ потеряли за сутки до 645 военных, БМП и склад боеприпасов в зоне действий российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:13
2024-11-06T12:13
2024-11-06T12:19
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 645 военных, БМП и склад боеприпасов в зоне действий российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Дылеевка, Курахово и Дальнее в ДНР, а также отразили контратаку штурмовой группы противника."Потери ВСУ составили до 645 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика, великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Донецкая Народная Республика, Великобритания, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга"
Минобороны: ВСУ потеряли до 645 военных в зоне ответственности "Юга"