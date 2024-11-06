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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга"

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга" - РИА Новости, 06.11.2024

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга"

ВСУ потеряли за сутки до 645 военных, БМП и склад боеприпасов в зоне действий российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:13

2024-11-06T12:13

2024-11-06T12:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 645 военных, БМП и склад боеприпасов в зоне действий российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Дылеевка, Курахово и Дальнее в ДНР, а также отразили контратаку штурмовой группы противника."Потери ВСУ составили до 645 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика, великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность