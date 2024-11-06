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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга" - РИА Новости, 06.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 06.11.2024 (обновлено: 12:19 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/svo-1982167947.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга" - РИА Новости, 06.11.2024
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга"
ВСУ потеряли за сутки до 645 военных, БМП и склад боеприпасов в зоне действий российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:13
2024-11-06T12:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сша
донецкая народная республика
великобритания
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 645 военных, БМП и склад боеприпасов в зоне действий российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Дылеевка, Курахово и Дальнее в ДНР, а также отразили контратаку штурмовой группы противника."Потери ВСУ составили до 645 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика, великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Донецкая Народная Республика, Великобритания, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга"

Минобороны: ВСУ потеряли до 645 военных в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 645 военных, БМП и склад боеприпасов в зоне действий российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Дылеевка, Курахово и Дальнее в ДНР, а также отразили контратаку штурмовой группы противника.
"Потери ВСУ составили до 645 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСШАДонецкая Народная РеспубликаВеликобританияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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