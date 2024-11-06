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ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ
ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024
ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ
Средства ПВО России сбили украинский истребитель МиГ-29, а также 23 беспилотника, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:12
2024-11-06T12:12
2024-11-06T12:14
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Средства ПВО России сбили украинский истребитель МиГ-29, а также 23 беспилотника, сообщило в среду Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241024/minoborony-1979729970.html
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украина, вооруженные силы украины, миг-29, россия, франция
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Россия, Франция
ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ
МО: ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ