https://ria.ru/20241106/svo-1982167553.html

ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ

ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024

ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ

Средства ПВО России сбили украинский истребитель МиГ-29, а также 23 беспилотника, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:12

2024-11-06T12:12

2024-11-06T12:14

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

миг-29

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Средства ПВО России сбили украинский истребитель МиГ-29, а также 23 беспилотника, сообщило в среду Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241024/minoborony-1979729970.html

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2024

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украина, вооруженные силы украины, миг-29, россия, франция