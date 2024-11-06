https://ria.ru/20241106/svo-1982167027.html

Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ

Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024

Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, склад боеприпасов,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:10

2024-11-06T12:10

2024-11-06T12:18

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вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Голубовка, Петропавловка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Отражены две контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, сша, великобритания, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность