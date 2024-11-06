https://ria.ru/20241106/svo-1982076547.html

Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ стрелять по своим

Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ стрелять по своим - РИА Новости, 06.11.2024

Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ стрелять по своим

Командование ВСУ в открытом эфире отдает приказы стрелять по своим в случае попыток их отступления, сообщил РИА Новости украинский военный Владимир Николенко,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:27

2024-11-06T03:27

2024-11-06T03:40

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

в мире

выборы

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ГЕНИЧЕСК, 6 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ в открытом эфире отдает приказы стрелять по своим в случае попыток их отступления, сообщил РИА Новости украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области."Командование наше этот просто какое-то… Я не знаю просто как без матюков это все сказать. Но, грубо говоря, чуть ли не заградотряд. Тут по радейке (рации. - Прим. ред.) было слышно, как другие позиции штурмуют. И командование: "Если вы будете отступать назад — свои постреляют!" Это было капитально… Им говоришь, что негде ни укрыться, ни спрятаться, ни отойти (…). Он говорит: "Ну если отойдешь, то свои постреляют!" И такое неоднократно было", — рассказал военнопленный. Стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Владимир Николенко сдался в плен российской армии, оказавшись в окружении в Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 2 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат, 184 танка и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982065903.html

https://ria.ru/20240815/minoborony-1966407051.html

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курская область, вооруженные силы украины, в мире, выборы