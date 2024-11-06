Рогов рассказал о продвижении российских военных к Курахово
Рогов: российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово
Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска продвигаются к южному пригороду Курахово, оттесняя противника и занимая новые позиции", - сказал Рогов.
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По его словам, за последние сутки под контроль российской армии перешел плацдарм между селами Максимовка и Трудовое, которые находятся южнее Курахово.
"Речь идет о 15 квадратных километрах", - уточнил Рогов.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ряду формирований ВСУ в районах нескольких населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Тогда же Рогов сообщал, что российские войска зашли в село Трудовое южнее города Курахово.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
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