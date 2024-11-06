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Рогов рассказал о продвижении российских военных к Курахово - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:04 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/svo-1982073880.html
Рогов рассказал о продвижении российских военных к Курахово
Рогов рассказал о продвижении российских военных к Курахово - РИА Новости, 06.11.2024
Рогов рассказал о продвижении российских военных к Курахово
Российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:04
2024-11-06T03:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвигаются к южному пригороду Курахово, оттесняя противника и занимая новые позиции", - сказал Рогов. По его словам, за последние сутки под контроль российской армии перешел плацдарм между селами Максимовка и Трудовое, которые находятся южнее Курахово. "Речь идет о 15 квадратных километрах", - уточнил Рогов. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ряду формирований ВСУ в районах нескольких населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Тогда же Рогов сообщал, что российские войска зашли в село Трудовое южнее города Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981878644.html
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донецкая народная республика, донецк, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал о продвижении российских военных к Курахово

Рогов: российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска продвигаются к южному пригороду Курахово, оттесняя противника и занимая новые позиции", - сказал Рогов.
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По его словам, за последние сутки под контроль российской армии перешел плацдарм между селами Максимовка и Трудовое, которые находятся южнее Курахово.
"Речь идет о 15 квадратных километрах", - уточнил Рогов.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ряду формирований ВСУ в районах нескольких населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Тогда же Рогов сообщал, что российские войска зашли в село Трудовое южнее города Курахово.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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