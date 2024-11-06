https://ria.ru/20241106/svo-1982073880.html

Рогов рассказал о продвижении российских военных к Курахово

Рогов рассказал о продвижении российских военных к Курахово - РИА Новости, 06.11.2024

Рогов рассказал о продвижении российских военных к Курахово

Российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:04

2024-11-06T03:04

2024-11-06T03:04

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

владимир рогов

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвигаются к южному пригороду Курахово, оттесняя противника и занимая новые позиции", - сказал Рогов. По его словам, за последние сутки под контроль российской армии перешел плацдарм между селами Максимовка и Трудовое, которые находятся южнее Курахово. "Речь идет о 15 квадратных километрах", - уточнил Рогов. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ряду формирований ВСУ в районах нескольких населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Тогда же Рогов сообщал, что российские войска зашли в село Трудовое южнее города Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981878644.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, донецк, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность