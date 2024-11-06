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В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно "Алиот" - РИА Новости, 06.11.2024
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07:49 06.11.2024 (обновлено: 08:25 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/sudno-1982104437.html
В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно "Алиот"
В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно "Алиот" - РИА Новости, 06.11.2024
В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно "Алиот"
Рыболовное судно "Алиот", на борту которого находятся 12 человек, потеряло ход в Баренцевом море, пострадавших нет, к судну выдвинулся спасательный буксир,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:49
2024-11-06T08:25
баренцево море
происшествия
кольский залив
белое море
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МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Рыболовное судно "Алиот", на борту которого находятся 12 человек, потеряло ход в Баренцевом море, пострадавших нет, к судну выдвинулся спасательный буксир, сообщили РИА Новости в службе наблюдения за флотом северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ."Бедствие не терпит. У них что-то намотало на винт. Опасности нет, никто не пострадал, опасности загрязнения моря нет. В 5.00 вышел буксир "Атрия", следует для буксировки в порт Мурманск", - сказал собеседник агентства.По его словам, район, где дрейфует судно, находится в 160 милях от входа в Кольский залив, недалеко от мыса Святой Нос, на границе Баренцева и Белого морей."Дрейф от берега неопасный. Пока погода хорошая, ожидается усиление ветра, но к вечеру стихнет. Буксир придет около 2.00", - добавили в службе.Само судно – средний траулер "Алиот" длиной 46 метров.
https://ria.ru/20241008/chukotka-1976889927.html
https://ria.ru/20241023/sahalin-1979468429.html
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баренцево море, происшествия, кольский залив, белое море
Баренцево море, Происшествия, Кольский залив, Белое море
В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно "Алиот"

В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно "Алиот", пострадавших нет

© Pixabay / Pixabay/ninabootsБаренцево море
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Pixabay / Pixabay/ninaboots
Баренцево море . Архивное фото
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МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Рыболовное судно "Алиот", на борту которого находятся 12 человек, потеряло ход в Баренцевом море, пострадавших нет, к судну выдвинулся спасательный буксир, сообщили РИА Новости в службе наблюдения за флотом северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.
"Бедствие не терпит. У них что-то намотало на винт. Опасности нет, никто не пострадал, опасности загрязнения моря нет. В 5.00 вышел буксир "Атрия", следует для буксировки в порт Мурманск", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, район, где дрейфует судно, находится в 160 милях от входа в Кольский залив, недалеко от мыса Святой Нос, на границе Баренцева и Белого морей.
"Дрейф от берега неопасный. Пока погода хорошая, ожидается усиление ветра, но к вечеру стихнет. Буксир придет около 2.00", - добавили в службе.
Само судно – средний траулер "Алиот" длиной 46 метров.
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