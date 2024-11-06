https://ria.ru/20241106/sudno-1982104437.html

В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно "Алиот"

В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно "Алиот" - РИА Новости, 06.11.2024

В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно "Алиот"

Рыболовное судно "Алиот", на борту которого находятся 12 человек, потеряло ход в Баренцевом море, пострадавших нет, к судну выдвинулся спасательный буксир,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:49

2024-11-06T07:49

2024-11-06T08:25

баренцево море

происшествия

кольский залив

белое море

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МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Рыболовное судно "Алиот", на борту которого находятся 12 человек, потеряло ход в Баренцевом море, пострадавших нет, к судну выдвинулся спасательный буксир, сообщили РИА Новости в службе наблюдения за флотом северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ."Бедствие не терпит. У них что-то намотало на винт. Опасности нет, никто не пострадал, опасности загрязнения моря нет. В 5.00 вышел буксир "Атрия", следует для буксировки в порт Мурманск", - сказал собеседник агентства.По его словам, район, где дрейфует судно, находится в 160 милях от входа в Кольский залив, недалеко от мыса Святой Нос, на границе Баренцева и Белого морей."Дрейф от берега неопасный. Пока погода хорошая, ожидается усиление ветра, но к вечеру стихнет. Буксир придет около 2.00", - добавили в службе.Само судно – средний траулер "Алиот" длиной 46 метров.

https://ria.ru/20241008/chukotka-1976889927.html

https://ria.ru/20241023/sahalin-1979468429.html

баренцево море

кольский залив

белое море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

баренцево море, происшествия, кольский залив, белое море