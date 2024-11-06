https://ria.ru/20241106/sud-1982305368.html

Главреда издания "Новая газета. Европа"* Мартынова** заочно арестовали

Главреда издания "Новая газета. Европа"* Мартынова** заочно арестовали - РИА Новости, 06.11.2024

Главреда издания "Новая газета. Европа"* Мартынова** заочно арестовали

Басманный суд Москвы заочно арестовал главреда издания "Новая газета. Европа"* Кирилла Мартынова** за организацию деятельности нежелательной организации,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T20:12

2024-11-06T20:12

2024-11-06T20:12

россия

москва

басманный суд г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал главреда издания "Новая газета. Европа"* Кирилла Мартынова** за организацию деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "В отношении Мартынова** К.К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Мартынов** обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)". Он объявлен в международный розыск, добавили в суде. О возбуждении дела в отношении Мартынова** в правоохранительных органах РИА Новости рассказали в середине сентября. Там же отметили, что Мартынов** с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета. Европа"*, а также организации "Свободный университет"*. Обе компании признаны нежелательными в РФ.*Признаны нежелательными организациями в России**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240416/martynova-1940343325.html

https://ria.ru/20240502/sud-1943428995.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, басманный суд г. москвы