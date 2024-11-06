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Главреда издания "Новая газета. Европа"* Мартынова** заочно арестовали - РИА Новости, 06.11.2024
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20:12 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/sud-1982305368.html
Главреда издания "Новая газета. Европа"* Мартынова** заочно арестовали
Главреда издания "Новая газета. Европа"* Мартынова** заочно арестовали - РИА Новости, 06.11.2024
Главреда издания "Новая газета. Европа"* Мартынова** заочно арестовали
Басманный суд Москвы заочно арестовал главреда издания "Новая газета. Европа"* Кирилла Мартынова** за организацию деятельности нежелательной организации,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:12
2024-11-06T20:12
россия
москва
басманный суд г. москвы
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал главреда издания "Новая газета. Европа"* Кирилла Мартынова** за организацию деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "В отношении Мартынова** К.К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Мартынов** обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)". Он объявлен в международный розыск, добавили в суде. О возбуждении дела в отношении Мартынова** в правоохранительных органах РИА Новости рассказали в середине сентября. Там же отметили, что Мартынов** с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета. Европа"*, а также организации "Свободный университет"*. Обе компании признаны нежелательными в РФ.*Признаны нежелательными организациями в России**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240416/martynova-1940343325.html
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россия, москва, басманный суд г. москвы
Россия, Москва, Басманный суд г. Москвы
Главреда издания "Новая газета. Европа"* Мартынова** заочно арестовали

Суд в Москве заочно арестовал главреда издания "Новая газета. Европа" Мартынова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал главреда издания "Новая газета. Европа"* Кирилла Мартынова** за организацию деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде.
"В отношении Мартынова** К.К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
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Мартынов** обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)". Он объявлен в международный розыск, добавили в суде.
О возбуждении дела в отношении Мартынова** в правоохранительных органах РИА Новости рассказали в середине сентября. Там же отметили, что Мартынов** с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета. Европа"*, а также организации "Свободный университет"*. Обе компании признаны нежелательными в РФ.
*Признаны нежелательными организациями в России
**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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