https://ria.ru/20241106/su-25-1982084901.html

Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ

Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024

Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили замаскированную бронированную технику и военнослужащих ВСУ в приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:02

2024-11-06T05:02

2024-11-06T05:02

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-25

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили замаскированную бронированную технику и военнослужащих ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу украинских подразделений в приграничных районах Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241105/ganchev-1981948211.html

https://ria.ru/20241105/raschet-1981959287.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25