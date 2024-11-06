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Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/su-25-1982084901.html
Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ
Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024
Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили замаскированную бронированную технику и военнослужащих ВСУ в приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:02
2024-11-06T05:02
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили замаскированную бронированную технику и военнослужащих ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу украинских подразделений в приграничных районах Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241105/ganchev-1981948211.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25
Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ

Су-25 уничтожили замаскированную технику и боевиков ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили замаскированную бронированную технику и военнослужащих ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу украинских подразделений в приграничных районах Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-25
 
 
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