https://ria.ru/20241106/su-25-1982084901.html
Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ
Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ - РИА Новости, 06.11.2024
Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили замаскированную бронированную технику и военнослужащих ВСУ в приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:02
2024-11-06T05:02
2024-11-06T05:02
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_0:122:2943:1777_1920x0_80_0_0_4aa3d205161b390adbf5ab35e5b7005b.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили замаскированную бронированную технику и военнослужащих ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу украинских подразделений в приграничных районах Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241105/ganchev-1981948211.html
https://ria.ru/20241105/raschet-1981959287.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_8de824bda7d89e5a4bae1bfdb49ddc87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25
Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ
Су-25 уничтожили замаскированную технику и боевиков ВСУ в курском приграничье
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили замаскированную бронированную технику и военнослужащих ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу украинских подразделений в приграничных районах Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, добавили в ведомстве.