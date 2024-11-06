Верховный суд признал законным приговор Стрелкову
Верховный суд признал законным приговор Стрелкову из-за призывов к экстремизму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИгорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Кассационную жалобу оставить без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, прессу допустили до оглашения резолютивной части решения. Сам Стрелков в слушании не участвовал, его интересы представлял адвокат Александр Молохов.
Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Тогда же решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
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