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Верховный суд признал законным приговор Стрелкову - РИА Новости, 06.11.2024
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11:43 06.11.2024 (обновлено: 11:44 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/strelkov-1982159492.html
Верховный суд признал законным приговор Стрелкову
Верховный суд признал законным приговор Стрелкову - РИА Новости, 06.11.2024
Верховный суд признал законным приговор Стрелкову
Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:43
2024-11-06T11:44
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Кассационную жалобу оставить без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, прессу допустили до оглашения резолютивной части решения. Сам Стрелков в слушании не участвовал, его интересы представлял адвокат Александр Молохов.Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Тогда же решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания.Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20240829/strelkov-1969099002.html
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россия, происшествия, верховный суд рф
Россия, Происшествия, Верховный суд РФ
Верховный суд признал законным приговор Стрелкову

Верховный суд признал законным приговор Стрелкову из-за призывов к экстремизму

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИгорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Кассационную жалобу оставить без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Игорь Стрелков - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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29 августа, 03:00
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, прессу допустили до оглашения резолютивной части решения. Сам Стрелков в слушании не участвовал, его интересы представлял адвокат Александр Молохов.
Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Тогда же решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
Игорь Стрелков - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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22 июля, 13:30
 
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