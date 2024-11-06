https://ria.ru/20241106/strelkov-1982055150.html
Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Стрелкову
Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Стрелкову - РИА Новости, 06.11.2024
Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Стрелкову
Верховный суд РФ в среду рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:11
2024-11-06T00:11
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ в среду рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 10.00 мск. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20240722/strelkov-1961203496.html
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донецкая народная республика, россия, кирово-чепецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Донецкая Народная Республика, Россия, Кирово-Чепецк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Стрелкову
Верховный суд 6 ноября рассмотрит кассационную жалобу на приговор Стрелкову