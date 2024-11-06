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Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Стрелкову - РИА Новости, 06.11.2024
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00:11 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/strelkov-1982055150.html
Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Стрелкову
Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Стрелкову - РИА Новости, 06.11.2024
Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Стрелкову
Верховный суд РФ в среду рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:11
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ в среду рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 10.00 мск. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20240722/strelkov-1961203496.html
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донецкая народная республика, россия, кирово-чепецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Донецкая Народная Республика, Россия, Кирово-Чепецк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Стрелкову

Верховный суд 6 ноября рассмотрит кассационную жалобу на приговор Стрелкову

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИгорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы
Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ в среду рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 10.00 мск.
Игорь Стрелков - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Супруга Стрелкова рассказала о его работе в колонии
22 июля, 13:30
Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
Игорь Стрелков в Мещанском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Адвокат Стрелкова заявил о его возможном выходе на свободу через год
29 мая, 17:13
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияКирово-ЧепецкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
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