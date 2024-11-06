https://ria.ru/20241106/stendap-1982308170.html

Любимова рассказала, как относится к стендапу

Любимова рассказала, как относится к стендапу - РИА Новости, 06.11.2024

Любимова рассказала, как относится к стендапу

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что хорошо воспринимает популярный жанр стендап, по ее мнению, нужно прекратить делить жанры на хорошие и плохие, РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T20:30

2024-11-06T20:30

2024-11-06T20:37

культура

россия

москва

ольга любимова

манеж

российское общество "знание"

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что хорошо воспринимает популярный жанр стендап, по ее мнению, нужно прекратить делить жанры на хорошие и плохие, существует талантливое и бездарное. "Очень хорошо отношусь к этому жанру. Разговоры о плохих и хороших жанрах бессмысленны. Я прекрасно знаю, что такое подготовленные импровизации - это невероятный труд. У кого-то есть удачные примеры, у кого-то - грубые шутки. Но главное - есть очень умные, классные, талантливые тексты, есть безумно артистичные артисты со своей личной манерой", - сказал она на лекции в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые". Кроме того, Любимова отметила, что написать свой текст, который заставит аудиторию испытать какие-либо эмоции - это крайне сложно. "А теперь попробуйте писать так раз в неделю. Это труд пахотный. Это профессия… Бывают грубости, бывают тупости - как и во всем, как и везде… Но то, что я вижу иногда в соцсетях, мне кажется очень интересным", - рассказала министр, отвечая на вопрос о том, как она относится к стендапу и можно ли его отнести к культуре.В Москве с 4 по 6 ноября проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Центральная площадка марафона - выставочный зал "Манеж".Российское общество "Знание" – общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

https://ria.ru/20240910/komik-1971816072.html

https://ria.ru/20241009/inoagent-1977083249.html

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россия, москва, ольга любимова, манеж, российское общество "знание"