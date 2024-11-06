https://ria.ru/20241106/starmer-1982238124.html

Стармер отказался отвечать на вопрос об оскорблении Трампа

Стармер отказался отвечать на вопрос об оскорблении Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

Стармер отказался отвечать на вопрос об оскорблении Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался отвечать на вопрос лидера Консервативной партии Кеми Баденок об извинениях Дональду Трампу из-за... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:13

2024-11-06T16:13

2024-11-06T16:13

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался отвечать на вопрос лидера Консервативной партии Кеми Баденок об извинениях Дональду Трампу из-за оскорблений со стороны главы МИД Дэвида Лэмми. В 2018 году Лэмми в статье для журнала Time назвал Трампа "женоненавистником, социопатом, симпатизирующим неонацистам", а также "тираном в парике". Баденок, впервые выступая в парламенте в качестве лидера консерваторов, напомнила о встрече Стармера и Лэмми с Трампом в сентябре. Она спросила премьера, воспользовался ли тогда глава МИД возможностью принести извинения, если нет - готов ли их принести сейчас Стармер. "Министр иностранных дел и я встретились с (ныне - ред.) избранным президентом Трампом несколько недель назад за ужином. В течение пары часов мы обсуждали ряд проблем международного значения. Это было очень конструктивно", - сказал Стармер. Кроме того, премьер ушел от ответа на вопрос, планирует ли он пригласить Трампа выступить в парламенте при его визите в Великобританию, и ограничился словами о важности "крепких отношений" между США и Британией. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241028/tramp-1980422131.html

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

https://ria.ru/20241106/ssha-1982160750.html

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в мире, сша, великобритания, вашингтон (штат), дональд трамп, кир стармер, кеми баденок, nbc