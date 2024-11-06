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Стармер отказался отвечать на вопрос об оскорблении Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
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16:13 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/starmer-1982238124.html
Стармер отказался отвечать на вопрос об оскорблении Трампа
Стармер отказался отвечать на вопрос об оскорблении Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Стармер отказался отвечать на вопрос об оскорблении Трампа
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался отвечать на вопрос лидера Консервативной партии Кеми Баденок об извинениях Дональду Трампу из-за... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:13
2024-11-06T16:13
в мире
сша
великобритания
вашингтон (штат)
дональд трамп
кир стармер
кеми баденок
nbc
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался отвечать на вопрос лидера Консервативной партии Кеми Баденок об извинениях Дональду Трампу из-за оскорблений со стороны главы МИД Дэвида Лэмми. В 2018 году Лэмми в статье для журнала Time назвал Трампа "женоненавистником, социопатом, симпатизирующим неонацистам", а также "тираном в парике". Баденок, впервые выступая в парламенте в качестве лидера консерваторов, напомнила о встрече Стармера и Лэмми с Трампом в сентябре. Она спросила премьера, воспользовался ли тогда глава МИД возможностью принести извинения, если нет - готов ли их принести сейчас Стармер. "Министр иностранных дел и я встретились с (ныне - ред.) избранным президентом Трампом несколько недель назад за ужином. В течение пары часов мы обсуждали ряд проблем международного значения. Это было очень конструктивно", - сказал Стармер. Кроме того, премьер ушел от ответа на вопрос, планирует ли он пригласить Трампа выступить в парламенте при его визите в Великобританию, и ограничился словами о важности "крепких отношений" между США и Британией. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241028/tramp-1980422131.html
https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html
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в мире, сша, великобритания, вашингтон (штат), дональд трамп, кир стармер, кеми баденок, nbc
В мире, США, Великобритания, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Кир Стармер, Кеми Баденок, NBC
Стармер отказался отвечать на вопрос об оскорблении Трампа

Премьер Британии Стармер отказался отвечать на вопрос об оскорблениях Трампа

© AP Photo / Kin CheungЛидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался отвечать на вопрос лидера Консервативной партии Кеми Баденок об извинениях Дональду Трампу из-за оскорблений со стороны главы МИД Дэвида Лэмми.
В 2018 году Лэмми в статье для журнала Time назвал Трампа "женоненавистником, социопатом, симпатизирующим неонацистам", а также "тираном в парике".
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Баденок, впервые выступая в парламенте в качестве лидера консерваторов, напомнила о встрече Стармера и Лэмми с Трампом в сентябре. Она спросила премьера, воспользовался ли тогда глава МИД возможностью принести извинения, если нет - готов ли их принести сейчас Стармер.
"Министр иностранных дел и я встретились с (ныне - ред.) избранным президентом Трампом несколько недель назад за ужином. В течение пары часов мы обсуждали ряд проблем международного значения. Это было очень конструктивно", - сказал Стармер.
Кроме того, премьер ушел от ответа на вопрос, планирует ли он пригласить Трампа выступить в парламенте при его визите в Великобританию, и ограничился словами о важности "крепких отношений" между США и Британией.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Итоги президентских выборов в США
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Вчера, 16:26
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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