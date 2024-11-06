Рейтинг@Mail.ru
США хотят срочно направить Украине последний пакет помощи, пишет Politico - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 06.11.2024 (обновлено: 23:37 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ssha-1982322552.html
США хотят срочно направить Украине последний пакет помощи, пишет Politico
США хотят срочно направить Украине последний пакет помощи, пишет Politico - РИА Новости, 06.11.2024
США хотят срочно направить Украине последний пакет помощи, пишет Politico
Администрация президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T23:12
2024-11-06T23:37
в мире
украина
сша
администрация президента сша
джо байден
киев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением объявившего о своей победе на выборах Дональда Трампа в Белый дом, сообщает газета Politico."Администрация Байдена планирует поспешить с последними более чем шестью миллиардами долларов на помощь безопасности Украины до дня инаугурации, поскольку уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность", - пишет издание со ссылкой на двух чиновников из администрации Байдена.По данным Politico, из оставшейся суммы на помощь Украине 2,1 миллиарда долларов выделены на новые оборонные заказы у подрядчиков из США, а еще 4,3 миллиарда долларов направлены на изъятие имеющихся вооружений со складов. В то же время издание отмечает, что на поставку вооружений обычно уходят месяцы, так что если команда Байдена заявит о новой помощи в ближайшее время, она может не дойти до Киева в полном объеме перед возвращением Трампа в Белый дом.
https://ria.ru/20241106/bajden-1982291464.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, администрация президента сша, джо байден, киев, дональд трамп
В мире, Украина, США, Администрация президента США, Джо Байден, Киев, Дональд Трамп
США хотят срочно направить Украине последний пакет помощи, пишет Politico

Politico: США ищут пути срочно передать Украине пакет военной помощи на $6 млрд

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением объявившего о своей победе на выборах Дональда Трампа в Белый дом, сообщает газета Politico.
«
"Администрация Байдена планирует поспешить с последними более чем шестью миллиардами долларов на помощь безопасности Украины до дня инаугурации, поскольку уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность", - пишет издание со ссылкой на двух чиновников из администрации Байдена.
По данным Politico, из оставшейся суммы на помощь Украине 2,1 миллиарда долларов выделены на новые оборонные заказы у подрядчиков из США, а еще 4,3 миллиарда долларов направлены на изъятие имеющихся вооружений со складов. В то же время издание отмечает, что на поставку вооружений обычно уходят месяцы, так что если команда Байдена заявит о новой помощи в ближайшее время, она может не дойти до Киева в полном объеме перед возвращением Трампа в Белый дом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Байден может пойти на резкое обострение с Россией, считает Яковенко
Вчера, 18:45
 
В миреУкраинаСШААдминистрация президента СШАДжо БайденКиевДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала