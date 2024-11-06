https://ria.ru/20241106/ssha-1982322552.html

США хотят срочно направить Украине последний пакет помощи, пишет Politico

США хотят срочно направить Украине последний пакет помощи, пишет Politico - РИА Новости, 06.11.2024

США хотят срочно направить Украине последний пакет помощи, пишет Politico

Администрация президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T23:12

2024-11-06T23:12

2024-11-06T23:37

в мире

украина

сша

администрация президента сша

джо байден

киев

дональд трамп

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением объявившего о своей победе на выборах Дональда Трампа в Белый дом, сообщает газета Politico."Администрация Байдена планирует поспешить с последними более чем шестью миллиардами долларов на помощь безопасности Украины до дня инаугурации, поскольку уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность", - пишет издание со ссылкой на двух чиновников из администрации Байдена.По данным Politico, из оставшейся суммы на помощь Украине 2,1 миллиарда долларов выделены на новые оборонные заказы у подрядчиков из США, а еще 4,3 миллиарда долларов направлены на изъятие имеющихся вооружений со складов. В то же время издание отмечает, что на поставку вооружений обычно уходят месяцы, так что если команда Байдена заявит о новой помощи в ближайшее время, она может не дойти до Киева в полном объеме перед возвращением Трампа в Белый дом.

https://ria.ru/20241106/bajden-1982291464.html

украина

сша

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, администрация президента сша, джо байден, киев, дональд трамп