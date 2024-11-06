США хотят срочно направить Украине последний пакет помощи, пишет Politico
Politico: США ищут пути срочно передать Украине пакет военной помощи на $6 млрд
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением объявившего о своей победе на выборах Дональда Трампа в Белый дом, сообщает газета Politico.
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"Администрация Байдена планирует поспешить с последними более чем шестью миллиардами долларов на помощь безопасности Украины до дня инаугурации, поскольку уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность", - пишет издание со ссылкой на двух чиновников из администрации Байдена.
По данным Politico, из оставшейся суммы на помощь Украине 2,1 миллиарда долларов выделены на новые оборонные заказы у подрядчиков из США, а еще 4,3 миллиарда долларов направлены на изъятие имеющихся вооружений со складов. В то же время издание отмечает, что на поставку вооружений обычно уходят месяцы, так что если команда Байдена заявит о новой помощи в ближайшее время, она может не дойти до Киева в полном объеме перед возвращением Трампа в Белый дом.